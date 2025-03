Rafaella Pimentel, hija de Carolina Jaume, prefiere la Medicina que el espectáculo

Desde pequeña, Rafaella Pimentel ha estado rodeada del mundo del espectáculo, siendo hija de los reconocidos actores Xavier Pimentel y Carolina Jaume. Sin embargo, a diferencia de sus padres, ha decidido trazar su propio camino lejos de los reflectores y enfocarse en un reto personal y profesional: la Medicina.

Carolina Jaume revela que Ecuavisa le pagó el psiquiátrico antes de Desafío a la Fama Leer más

Aunque demostró su talento en las artes escénicas desde temprana edad, destacando en el programa Soy el mejor, Rafaella siempre tuvo claro que la actuación y el canto eran solo un pasatiempo. "Lo que ya conozco me aburre", confiesa, resaltando su inclinación por los desafíos y su deseo de demostrar sus capacidades en un campo distinto.

Enfrentando críticas y desafíos personales

A pesar de su talento, su apellido la ha expuesto a las críticas del público. En el programa de baile, ha recibido comentarios negativos sobre su apariencia, los cuales, admite, pueden afectarla dependiendo de su estado emocional. Uno de los factores que ha influido en su físico es el hipotiroidismo, condición que le ha dificultado mantener un peso estable.

Yo tengo hipotiroidismo. Llegué a pesar 200 libras, pero he perdido 50 en un año, lo que para mí es un gran avance". Rafaella Pimentel Hija de Xavier Pimentel y Carolina Jaume

“La gente juzga lo que ve. Yo tengo hipotiroidismo, es un problema con la tiroides. No puedo digerir bien la comida y soy muy ansiosa. Llegué a pesar 200 libras, pero he perdido 50 en un año, lo que para mí es un gran avance. Seguiré bajando, pero es difícil explicar esto a quienes no quieren escuchar”, expresa con franqueza.

La influencia de su familia

Rafaella reconoce la importancia de su familia en su vida. Su padre, Xavier Pimentel, es una figura clave en su formación, imponiéndole disciplina y estructura. “Si no fuera estricto, yo estaría fuera de control”, admite.

Diego Spotorno vuelve a 'Huevos fritos' Leer más

Por otro lado, valora profundamente los sacrificios de su madre, Carolina Jaume, de quien ha heredado rasgos físicos y una personalidad fuerte. A su vez, resalta el apoyo incondicional de su abuela, Diana Saporiti, productora de televisión, a quien considera una segunda madre. “Mi abuelita es mi mamá, aunque me regañe, siempre está a mi lado”, concluye.

Lejos de los reflectores y con una determinación inquebrantable, Rafaella Pimentel ha decidido seguir un camino distinto al de sus padres, apostando por una profesión en la que su talento y esfuerzo serán su mayor carta de presentación.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.