Diego Spotorno vuelve a 'Huevos fritos'

El cantante y presentador Danilo Rosero volvió con una nueva temporada del programa 'Huevos fritos' en Armonía TV, YouTube, el lunes 8. En esta ocasión están él, Xavier Pimentel y Diego Spotorno. Daniel Zea aparecerá la próxima semana (el jueves), luego de que cumpla con ciertos compromisos pendientes.

En 2024 el espacio llega a los seis años. Antes salía en la radio. Primero en La Prensa, luego en Hit y Centro. Tras la pandemia hicieron un alto y volvieron en Armonía TV (en lo digital llevan dos años). Diego quería regresar y finalmente se decidió. Esta producción se caracteriza por entrevistas, entretenimiento y recordar anécdotas del pasado.

Los hijos de los famosos en 'Soy el mejor'

El próximo lunes se estrena 'Combate' (RTS) y la competencia 'Soy el mejor' (TC) se ha puesto las pilas para no dejarse quitar sintonía. El primer programa saldrá a las 18:00 y el segundo, a las 17:30. Por ello, el reality de baile presentará Los hijos del Ecuador, la nueva generación ha llegado.

Entre los que aparecerán están Áxel Alvarado, el hijo de la actriz Pamela Palacios, y la hija de la bailarina Carla Sala, Carla Bruno.

No quiere volver nunca a China

A Michela Pincay no le agradó China, porque afirma que no puede vivir en un país con un sistema muy estructurado y comunista. Además se sentía incomunicada. No quiere volver nunca, además se perdió y sufrió un poco. Considera que para los chinos todo es una amenaza. Recuerdo que la única vez que visité China, casi todos los periodistas sufrieron porque ellos tienen sus propias redes sociales, son dominantes y todo se hace según lo acordado. Choca un poco, pero la experiencia es única. Michela vive pegada al teléfono y a las redes.

Mantiene contacto con su ex

Aunque Evelyn Vanessa Calderón está soltera, sin novio, de vez en cuando mantiene contacto con el español Juan Rescalvo. La relación entre ellos es buena, aunque no estén juntos. Uno de los problemas que surgió es la distancia. La participante de Soy el mejor es muy pegada a su familia. Deberían pensarlo bien.

