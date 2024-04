Laura Flores sufrió un microinfarto cerebral

La actriz y cantante Laura Flores (60) es muy querida en México y América Latina. Actualmente se la ve en Ecuador en la telenovela 'Tu vida es mi vida' en la que interpreta a la cocinera Gracia Martínez. Lastimosamente acaba de anunciar en sus redes sociales que sufrió un microinfarto cerebral y que está viva de milagro. Fue consecuencia de un tratamiento estético, conocido como escleroterapia.

¿De qué se trata ese procedimiento? La escleroterapia utiliza inyecciones con una aguja angosta muy fina para mejorar la apariencia estética de las venas arañas, tratar pequeñas várices en las piernas, y aliviar síntomas relacionados como dolor, quemazón, hinchazón y calambres.

Laura, quien ha participado en producciones como 'Un refugio para el amor' (que también se está exhibiendo en Ecuador), 'En otra piel' (en esta trabajó con la guayaquileña María Elisa Camargo) y 'Soltero con hijas', cuenta que antes de Semana Santa, "me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia y luego me dio un microinfarto cerebral. Estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión. Yo quería hablar y no podía. Era una sensación espantosa. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar ‘¡Doctor'".

Además este incidente de salud la llevó a experimentar la parálisis de su brazo derecho y la mitad de su rostro.

La expresentadora del programa 'Hoy' indicó que tras haber sido atendida por un médico en México, se fue a Estados Unidos, donde la hospitalizaron y le hicieron diversos estudios. Los microinfartos cerebrales son lesiones vasculares y su acumulación puede conllevar una disminución de las capacidades cognitivas, incluso ser causa de demencia o contribuir al desarrollo del Alzheimer.

Entre los factores de riesgo que lo desencadenan están la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el consumo de tabaco y el consumo desmedido de alcohol.

Laura trabajó con Verónica Castro, Humberto Zurita, Erika Buenfil, entre otras figuras mexicanas. Sus parejas han sido Sergio Facchelli y Ramón Diez. Tiene cuatro hijos. Dos biológicos y dos adoptados: María, Patricio, Alejandro y Ana Sofía.

