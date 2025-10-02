Rafael Cuesta: "Veremos los números y tomaremos la mejor decisión sobre Soy el mejor"

Rafael Cuesta volvió a la gerencia general de TC desde el miércoles pasado. Hasta antes de este cambio, se desempeñaba como asesor de gerencia en noticias.

(Te invitamos a leer: Elizabeth Gutiérrez, ¿ya tiene nuevo novio?: Aquí los detalles)

Explicó que el relevo se dio “porque Juan Andrés Morales renunció por otra oferta de trabajo en otro grupo empresarial. Yo he sido nombrado por el momento, a pedido de los accionistas minoritarios (los empleados) y el mayoritario. Esta es la segunda vez que ocupo este cargo”. Si su agenda se lo permite, seguirá con sus comentarios en El Noticiero.

La suerte del reality

La Flaca Guerrero conmueve con mensaje sobre su cabello: “Trato de no quejarme” Leer más

Apenas se supo de su regreso, el avispero se alborotó. Ya se comenta que algunos espacios podrían salir del aire, entre ellos está el reality Soy el mejor, que ha estado en la mira por los escándalos con Mayra Jaime, Julissa Jiménez y Johamira Ganchozo.

Durante su anterior gestión, en noviembre del 2022, desapareció el programa De boca en boca, sin previo aviso.

Sobre el futuro de Soy el mejor, Cuesta aclaró: “La temporada terminará en diciembre. Recién me siento en el puesto. Veremos los números y tomaremos la mejor decisión para los televidentes”.

Enfocarse en proyectos digitales

Su plan inmediato es ordenar y mejorar las finanzas del canal “y apuntar a lo digital, donde estamos creciendo brutalmente. Tenemos nuevos productos y haremos otros, ya sea en deportes, noticias, entretenimiento, cultura, salud y crónica”, afirmó.

Las salidas...

La Vecina interpretada por Tomás Delgado; La Mofle (Flor María Palomeque) y Claudia Camposano ya salieron del espacio de TC.

A más de uno le toca poner las barbas en remojo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!