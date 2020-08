Rocío Serrano: “Nadie debe juzgar a los que se graban en la intimidad”

A pesar de que la cuarentena la obligó a cerrar sus cinco academias de modelaje, Rocío Serrano se mantuvo activa con el espacio 'Conversando con Rocío', por Instagram, en el cual entrevistó desde médicos hasta autoridades.

Acaba de estrenar un programa similar y con el mismo nombre los miércoles, a las 18:00, por radio Santiago y está a punto de debutar en Max TV online. Rocío es tía de Emma Guerrero, la actriz de la que se filtró y difundió un video íntimo.

Usted le sacó provecho a la cuarentena y creó un espacio de entrevistas y ayuda social por redes sociales.

Por la pandemia debí cerrar las academias, entonces pensé qué hacer para mantener la mente ocupada. No quería limitarme solamente a los quehaceres domésticos. Así que empecé a hacer entrevistas por Instagram. Conversé con diferentes personajes, especialmente profesionales de la Medicina.

Al inicio salía de domingo a domingo, luego de lunes a viernes y desde la próxima semana, martes y jueves a las 20:00. Además puse en marcha la campaña Cadena de Favores para dar la mano a la gente con alimentos, medicinas, artículos de bioseguridad y oraciones.

Al principio la criticaron por este espacio de entrevistas…

Así es. La nueva generación no sabe que soy comunicadora, antes y después de la parálisis facial que sufrí hice TV. Muchos me relacionan solo con el modelaje. Soy graduada en Comunicación en el ITV y más adelante quiero sacar la licenciatura en la Universidad Técnica Particular de Loja. Una de mis aspiraciones es estudiar Leyes. Las injusticias me provocan mucha impotencia.

Durante la cuarentena, ¿cuáles fueron los momentos más críticos que vivió?

Lo más duro fue tener que cerrar mis cinco academias porque vivo de ese trabajo. A partir del sábado 15 de agosto las reabriré. Debo volver a producir. Me gasté mis ahorros en estos meses. Soy la cabeza de la casa. Aunque tenía el apoyo de mis seres queridos, sentía la falta de una pareja. En lo personal busco paz con un hombre y estabilidad emocional, más que un apoyo económico porque siempre he sido independiente.

¿Se deprimió?

Confieso que sí. No solo por lo emocional, también por ver lo que ocurría, me sentía impotente.

La cuarentena le dejó unas libras de más.

Estoy llenita por los ricos postres que elabora mi hija Francesca (risas). En mis academias ahora preparo a un grupo de modelos talla plus. También hay que darles la oportunidad.

¿Volverá a la TV?

Me llamaron de MaxTV online, ya grabé una promoción. Ahí voy a sacar un segmento comunitario, luego del informativo de Carlos Vera, y el programa 'Perfiles' con entrevistas, el lado humano de gente destacada. Todavía no hay fecha de emisión. Además se lo verá por TV cable, canal 14.

Ya es una señora de cuatro décadas...

Por suerte no me dio la típica crisis de la que siempre hablan. El 12 de septiembre cumpliré 41 años. Me siento mayor en ciertas situaciones, en otras me siento una niña. Prefiero conversar con gente mayor para no aburrirme. Mis amigas son mayores a mí, pocas son contemporáneas.

Tengo química con gente de más edad, en la amistad y hasta en el amor (risas). Me siento niña cuando a veces voy en el carro escuchando música y me dan ganas de bailar.

Tiene una hija que está a punto de ser mayor de edad.

Francesca tiene 17 años, los 18 los cumplirá el 8 de noviembre. Mi otro hijo, Elías, tiene 8. Mi hija estudia Medicina en la Universidad Católica, es muy buena alumna y saca excelentes calificaciones. Durante la cuarentena tuvo un emprendimiento de postres, Fransbakery. Tiene buena mano para la repostería.

Usted es la tía de Emma Guerrero. ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente cuando se difundió el video íntimo de su sobrina?

Me sentí muy apenada porque soy madre. Me puse en los zapatos de mi prima (Jéssica Mosquera). Emma siempre me pedía consejos. Estudió en mi academia, fui como su mentora, la metí en el mundo del modelaje, no en la TV. Conozco su corazón, sé que es una chica buena porque la vi crecer. Le he dado mi apoyo para que siga adelante.

A Emma le han dicho de todo en las redes sociales…

La han juzgado muy duro porque es muy fácil señalar, burlarse o hacer bullying cuando se trata de una persona extraña a nosotros. Si fuera una hermana o una hija seguramente no pasarían el video. A la gente le falta solidaridad y sensibilidad en ese sentido.

A los hombres morbosos no les importa compartir un material de ese tipo, pero un hombre decente no lo hace. Al principio fue muy duro porque le hacían bromas de mal gusto y le mandaban memes.

¿Cree que la gente debe grabarse en la intimidad?

Nadie debe juzgar a las personas que lo hacen, si lo hacen porque consideran que está bien es una decisión personal. En el amor y en la intimidad todo es permitido. Censurable es difundir maliciosamente un material privado, como lo hicieron en este caso. Al principio pensé que no debió grabarse, luego lo analicé de otra manera.

No faltan los que dicen que lo hizo para ganar popularidad…

Hay gente que lo hace, no es el caso de mi sobrina. Ella la ha pasado muy mal durante este tiempo. Ahora trata de darle una buena cara a la gente.

¿Ella pecó de ingenua al dejar ese material en manos de la otra persona durante casi dos años?

Por supuesto que fue demasiado confiada. Existe la ley divina, la humana puede fallar, pero de Dios nadie se escapa y Él lo ve todo.

Ella dijo que el día que se difundió el video, a las diez de la mañana ya le habían enviado más de 1.200 mensajes de acoso sexual.

Es el morbo de la gente.

¿Considera que su familia supo manejar el escándalo?

Ha hecho su mayor esfuerzo. Respeto sus decisiones y los apoyo.

La campaña #Yo respeto #Yoloborro en contra del ciberacoso parece que no despega…

Siempre lo malo vende más que lo bueno.

¿Usted se ha grabado en la intimidad?

(Suelta una carcajada) El que quiera grabarse está en todo su derecho. Emma debe secarse las lágrimas y seguir.