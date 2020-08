Sofía Caiche defiende su relación sentimental en redes sociales

Hace pocos días, Sofía Caiche le contó a EXPRESIONES que había tenido un quebranto en su salud. “Solo tengo ganas de vomitar, no me provoca comer nada, estoy sin apetito. Prácticamente me quedé acostada. Me siento pésimo”, explicó en la última entrevista hecha por este medio. Pero su malestar pasó y lo ha demostrado en su perfil de Instagram, donde ahora baila con su vientre descubierto.

Sofía ya quiere que nazca su hijo que se llamará Savash, pero está disfrutando todo el proceso. Entre los comentarios del vídeo que compartió en Instagram da varios detalles de su estado materno. Aseguró que le quedan menos de 8 semanas para dar a luz.

Pero la Caiche jamás deja la polémica. Su vida romántica siempre ha sido controversial, y entre sus más de 2 millones de seguidores, siempre surge algún detractor. En el pie de foto del clip cuenta jocosa que ha comenzado a usar la ropa interior de su esposo Tihomir Tihomirov, ya que no le queda su ropa habitual. Pero los comentarios se hicieron presentes entre las cientos de felicitaciones. "Pero cómprese interiores", "usa ropa moderna", se puede leer entre las opiniones que Sofía ha dado respuesta educadamente.

Pero el que la irritó fue el que pongan en duda su relación con su actual pareja. El perfil @irlanda_manosalvas escribió: "Esposo... tienes que casarte para darle ese título. Él es tu pareja, no más". La actual presentadora de Al descubierto contestó así: "Sí, firmando un papel. Si en eso estamos. Luego lo haré saber cuando ya tenga tiempo. Solo un papel firmado".

Esto provocó un debate sobre si Sofía debería responder o no a quienes tienen malas intenciones.