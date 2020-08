El Cuy considera hacerse la liposucción

Mauricio Altamirano está en un dilema: hacerse la liposucción o no. El presentador y reportero durante su permanencia en pantalla y en la cuarentena subió unas libras. Por ello considera ingresar a un quirófano para perderlas rápidamente.

Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión está practicando ejercicios. “Yo vivo en Daule, donde estamos en semáforo verde y hay un gimnasio abierto que se encuentra cerca de mi casa. En Guayaquil estos lugares todavía permanecen cerrados por la pandemia”.

Además, el expresentador del programa 'De boca en boca', de TC, comenzó a consumir el té para desintoxicar el organismo que promociona como parte de sus emprendimientos.

“Algunas personas me dicen que me opere, otras que no porque aseguran que no es la mejor solución. He bajado dos libras”, manifiesta El Cuy, quien hace 13 años ya se hizo un retoque en el cuerpo.

Alejado de la TV, renunció a TC a fines de mayo. Se despidió el 1 de junio cuando el espacio farandulero cumplió 5 años al aire. Se dedica a la venta de teléfonos celulares y de otros productos