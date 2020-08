Carlos José Matamoros logra rebaja de 400 dólares en la pensión alimenticia de su hijo

En la tarde del martes 11 de agosto, Carlos José Matamoros se presentó en uno de los juzgados de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el sector de La Florida (al norte de la ciudad) para solicitar una rebaja en la pensión alimenticia de su hijo de 16 años.

Hasta esa fecha el expresentador de Canal Uno estaba pagando mensualmente 700 dólares. Pero debido a que se encuentra sin trabajo desde noviembre del 2019, cuando salió de la cadena de TV, pidió a las autoridades correspondientes que se disminuya esa cantidad.

Durante la audiencia única que se llevó a cabo se determinó, luego de escuchar a ambas partes y mostrar las respectivas pruebas, una rebaja en la manutención de 700 a 300 dólares, es decir 400 dólares menos.

“Respiro más tranquilo porque cuando tenía un buen trabajo no era problema pagar esa suma de dinero porque se trata de mi hijo. Pero era mucho para una persona sin un empleo e ingresos fijos”, comenta Carlos José.

El presentador tiene dos hijos: la primogénita ya es mayor de edad y el segundo es un varón. “No me atrasé porque pedí dinero prestado, pero en algún momento no habría podido completar el dinero y no quería ir preso”. Consideraba que era una pensión abusiva.