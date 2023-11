La expresentadora de noticias de TC Rocío Cedeño se retiró de la pantalla en marzo pasado. A pesar de que ya había insinuado algo al respecto, cuando lo hizo sorprendió. Es muy querida por colegas y televidentes. Disfruta de su tiempo libre en familia y ha hecho algunos viajes, uno de los más recientes fue a Grecia. Como a todo buen músico el compás le queda, encontró otra forma de comunicarse: un pódcast. Ha tenido algunos invitados, entre ellos su buena amiga Rossana Queirolo.

Sentía que algo le faltaba y en esta nueva forma de reencontrarse con su público confiesa que habla hasta por los codos. Y es cierto (risas). “Decoré a mi gusto un rincón de mi casa, con un cuadro de Charles Chaplin a quien siempre he admirado. No es nada extraordinario, solo hablo con el corazón. Hablo de lo que creo les puede interesar, sin presiones, relajada y más humana. Tampoco es nada estructurado, no hay faltas de respeto, no es mi estilo. Sé que la vida continúa. He hablado de lo que sentí al salir de TC. Fueron 30 años en el periodismo”, expresa. Rocío está de vuelta.

Úrsula Strenge, alejada de ciertas amistades

A veces es necesario tomar distancia. Según allegados a Úrsula Strenge, la presentadora decidió alejarse de ciertas amistades durante el proceso de separación de Isaac Delgado. Muchas han metido la ‘cuchara’ en este tema más de la cuenta.

Seguramente sin mala intención, pero lo han hecho. La también concejala está enfocada en su trabajo, en sus hijas y los proyectos con Armonía, su centro de bienestar integral. Se aproxima el nuevo año y lo que desea es estar en paz.

