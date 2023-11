El Quitofest tendrá un cartel que recuerda sus inicios

Las bandas no han hecho anuncios oficiales aún, pero el trato se ha cerrado: al tradicional Parque Itchimbía llegará el León del Ritmo Tour con Los Fabulosos Cadillacs, de Argentina, para el XX Festival Internacional de Música Independiente Quitofest. El sábado 25 de noviembre también estarán sobre las tablas los nacionales Swing Original Monks.

El grupo estelar para el día del metal (domingo 26 de noviembre) serán los estadounidenses Suicidal Tendencies (ST) que estarán, una semana antes, en el australiano Froth and Fury Fest. En la jornada pesada, además, se presentarán las brasileñas Crypta, que visitaron por primera vez el país a mediados de 2021.

Los locales Minipony tendrán espacio en el concierto, junto con otros iconoclastas: Nebuxys. Y los conocidos Basca y Sarcoma, entre otros músicos que se conocerán el lunes 13 de noviembre.

Un mar de gente

Los Cadillacs, con casi cuatro décadas en el escenario, reunieron a más de 300 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México en junio pasado. Un récord que se ha extendido en las estimaciones. El saxofonista Sergio Rotman así lo dijo en una conexión con Los Angeles Times: “Yo creo que andábamos cerca del millón si contamos a la gente que había alrededor. Que no haya habido problemas graves dice mucho de lo increíble que fue el show”.

Al Itchimbía suelen ir 15 mil personas por cada jornada del Quitofest. Pero esa cifra se desborda al no haber conteos oficiales. El marco de una banda argentina que ha publicado una docena de álbumes grabados en estudio, cuatro en directo, premiada con un Grammy y dos Latin Grammys, seguro dará para esos desbordes.

También han transcurrido 40 años desde que apareció el primer álbum de ' ST, Suicidal Tendencies', al que le siguieron varios discos de oro y nominaciones al Grammy. Rompieron su mezcla de punk y metal (cross over) hasta derivar en thrash y skate punk. Otro efecto de su estilo fue que los incluyeran en el Salón de la Fama del Skateboard de Simi Valley, California.

Las metaleras extremas Fernanda Lira (bajo y voz), Luana Dametto (batería), Tainá Bergamaschi y Jéssica di Falchi (guitarras) son las integrantes de Crypta, que han presentado el disco Shades of Sorrow en México. Llegarían -al igual que los argentinos- desde su país natal para continuar después de gira por Sudamérica.

Los conciertos de la capital

El pasado 23 de octubre, en su aparición semanal de Frecuencia quiteña, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, había ratificado que la Secretaría Metropolitana de Cultura volverá a apoyar el evento cuya inversión pública para la edición del año pasado sobrepasó los 500 mil dólares. La cifra de esta edición aún no es develada. Con entrada libre se podrá ir a este evento anual, para el cual se cobró el boletaje en 2017 y 2018.

Muñoz, además, ha anunciado que “por gestión de la Alcaldía hemos podido abrir la ‘zona Quito’, que podría tener un precio de 35 dólares” en el evento privado Pink Floyd's Roger Waters: This Is Not A Drill que “cerrará las Fiestas de Quito el sábado 9 de diciembre”, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

