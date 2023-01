El actor estadounidense Quinn Redeker murió a los 86 años. Su hija, Arianne Raser, confirmó recién la noticia a la revista People e informó que el deceso ocurrió el 20 de diciembre.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el artista falleció en Camarillo, California, de causas naturales.

Globos de Oro: listado completo de los ganadores en la 80 edición Leer más

Nacido en Woodstock, Illinois, Quinn Redeker dio sus primeros pasos como comediante antes de estudiar actuación.

La estrella estadounidense actuó en muchas películas y series, incluyendo The three stooges meet Hercules y The Law.

Uno de sus papeles más recordados fue en la clásica telenovela estadounidense Days of our lives, en la que dio vida al personaje de Alex Marshall. Además, Redeker participó en el dramatizado The young and the restless.