¿Quién es Alejandro Gavilánez y por qué está buscando a madres solteras?

El creador de contenido e ingeniero agrícola, Alejandro Gavilánez, conocido por sus videos sobre la vida ganadera en Ecuador, sorprendió a sus seguidores con una revelación personal y una inusual petición.

Aunque su contenido está centrado principalmente en su trabajo diario en la agricultura y ganadería, Alejandro ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia y tener varios hijos. Sin embargo, en un reciente video, hizo una inesperada confesión sobre su salud reproductiva que dejó a todos impactados.

"Yo estaba haciéndome unos exámenes sobre mi fertilidad y me salió que no puedo tener hijos. Estoy bien triste, muchachos. Yo siempre trabajé desde pequeño y mi motivación siempre eran los hijos que no tengo y hasta ahora mi motivación en el trabajo es para que mis hijos tengan todo... La verdad es que estos últimos días me he sentido cabizbajo, mal conmigo mismo, o sea siento que yo voy a hacer la última generación prácticamente, se va a perder el apellido y me da miedo", compartió Gavilánez con sus seguidores.

Alejandro Gavilánez crea contenido de agricultura y ganadería. Cortesía

¿Cuál fue la solución de Alejo?

A pesar de la triste noticia, lo que más sorprendió a sus seguidores no fue solo su diagnóstico, sino la solución que propuso para seguir adelante con su deseo de formar una familia. "Aunque mi mamá cree en remedios caseros, mi solución es conseguir una mujer que ya tenga hijos... que tenga dos o tres hijos, no quiero que tenga uno y si es posible del mismo papá, mucho mejor. Y que ya no se hable con él. Ya no va a tener que hablarse con él porque yo voy a darles todo, ni que les pase la mensualidad ni nada", confesó el joven ganadero.

La revelación de Alejandro ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes creen que se trataría de una broma, otros han expresado su apoyo e incluso ya tiene varias propuestas de algunas madres.

