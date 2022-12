Rostros de la farándula tienen claro lo que no desean que pase en el 2023.

El 2022 ha tenido altos y bajos, como cualquier año. Está a punto de terminar y la humanidad se prepara para celebrar las fiestas de Navidad y recibir el 2023 siempre con la esperanza y fe de que será mejor.Algunos famosos locales cuentan acerca de qué o a quiénes quemarían y las razones.

Juan Fernando Velasco: "Estoy del lado del arte" Leer más

La COVID-19

“Yo quemaría a la COVID-19. Me ha dado tres veces este año y estoy cansada de este virus. Me afecta porque he bajado mi rendimiento”.En la foto, con su novio Diego Cabezas-Klaere.

Fabiola Véliz, actriz y presentadora

A Vladímir Putin

“A Vladímir Putin, el presidente de Rusia, lo quemaría sin pena por atacar a Ucrania y poner en peligro a la humanidad. La guerra ha ocasionado una crisis económica a nivel mundial”.

María MercedesCuesta, comunicadora

Al Cuy y La Suka

“Sin pensarlo dos veces, quemaría al Cuy y a La Suka. Han generado odio en redes sociales y han sido los más criticados en la farándula. Además han sido los más salados”.

Dieter Hoffmann, presentador y reportero

Fanny Lu y su hijo Teo abren la Teletón Ecuador con canción especial Leer más

Al pintor de su casa

“Voy a quemar al pintor que me dañó la pared de la sala y que me hizo gastar el doble”.

Jhonatan Luna, cantante

El desempleo

“Quemaría el desempleo. El 25 de febrero fue el peor día de mi 2022, es horrible salir de una empresa. Lloré como las viudas en fin de año.Sentí un dolor en el pecho al recibir esa noticia, sin embargo el refrán dice: ‘Cuando una puerta se cierra, otras se abren’, y es verdad”.

PilarVera, reportera