Viajar siempre es una aventura, sobre todo cuando el destino elegido es lejano. Algunos comunicadores se trasladaron a Qatar por el Mundial de Fútbol. Recién inician sus coberturas y ya viven algunas curiosas anécdotas en lo referente a comida, vestuario e incluso comunicación.

Úrsula Strenge: 30 años en la TV Leer más

“Nos invitan a tomar té y el shawarma es rico”

“La gente es muy amable, sobre todo se siente la emoción de recibir a los hinchas y turistas de diferentes partes del mundo. Nos permiten sentarnos en sus locales, nos regalan comida típica y nos invitan a tomar té. Muy chévere. Con la vestimenta no he tenido problemas ni restricción. En los sitios sagrados se debe respetar y no se pueden mostrar los hombros. Ahí no se admiten faltas de respeto.

En los lugares, como restaurantes o en el mercado tradicional, desde donde trasmiten los medios internacionales, yo he lucido ropa cómoda y en el estadio he mostrado los hombros, no ha pasado nada. La comida es rica, el shawarma lo sirven con papas fritas. Eso me llama la atención”.

Ale Boada, presentadora de Teleamazonas

“Todos hablan inglés, eso facilita la comunicación”

"Qatar nos ha recibido muy bien, los ciudadanos de Doha son muy amables, todos hablan inglés por lo que se facilita la comunicación. La vestimenta, en mi caso particular, por el trabajo es jean y camisa por la mañana, y para los noticieros estelares terno. Se me terminaron los megas en el celular y tuve que ir a recargar a un mall, la recarga se hace en una especie de cajero automático, como los antiguos que teníamos en Ecuador, es decir se inserta la tarjeta.

Lucho Velasco: "Los villanos son más carnudos y con muchas aristas" Leer más

Quise proceder con la recarga, pero el cajero se tragó mi tarjeta. Estuve una hora esperando para que me la devuelvan. Yo termino a las 05:30 la jornada diaria, porque trabajamos con los horarios de Ecuador, a esa hora salgo a buscar comida, la que manda es la comida rápida, no quedan muchas opciones”.

Theo Posso, de Ecuavisa y Directv Sports

“Estoy sufriendo con la comida”

“Estoy en Doha. Para trasladarnos usamos el metro o, principalmente, Uber. Me ha llamado la atención que no hay muchas mujeres, pero las presentadoras de Telemundo (Estados Unidos) y TV Azteca (México) lucen tacos, vestidos cortos y plataformas. Los que estamos en el campo de trabajo, en la cancha, lucimos de otra forma. Al principio, antes de viajar no sabía qué me iba a poner.

Doménica Báez: "Siempre quise volver a la TV" Leer más

Uso pantalones a la cintura, se ve un poco de piel, zapatos deportivos, camisa o bodys de tiras, con los brazos descubiertos, pero no ha pasado nada hasta ahora. Así lucimos las turistas. Estoy sufriendo con la comida, no me gusta, es lo más difícil”.

María José Flores, presentadora de TC