Una de las pasiones de Doménica Báez (44) es la comunicación. Tiene 26 años en el oficio periodístico. Después de alejarse una década, volvió a la TV y ahora es presentadora de 'N’ Boga', de Telerama, espacio empresarial que cumple 20 años este mes, y del noticiero de la comunidad de las 08:00 y el estelar de las 19:00 junto al director nacional Javier Segarra.

Úrsula Strenge: 30 años en la TV Leer más

Hace aproximadamente cuatro meses ingresó a esa televisora. Acaba de terminar dos maestrías en comunicación empresarial y comunicación estratégica. Antes de regresar a la pantalla, se dedicó a otras actividades relacionadas con la Comunicación, y también fue parte de otras cadenas, entre ellas Canal Uno, Gamavisión y Cabledeportes.

La segunda de sus pasiones es el deporte. Desde hace nueve años es atleta, además surfista y nadadora de aguas abiertas. Hace un mes empezó a practicar CrossFit.

¿Volvió porque extraña la TV?

Extrañaba mucho la TV, porque siempre lo mío ha sido comunicar y he estado ligada a la comunidad, he compartido con la gente ayudando a resolver problemas. Ahora en el informativo existe una línea de denuncias para atender requerimientos y necesidades. Siempre decía que iba a volver y lo hice, me lo propuse. Dios me escuchó. Nada me lo impedía, sino que aparecían otras oportunidades, ejercía el periodismo desde otra trinchera.

Seguramente la cogió como nueva...

Ha sido maravilloso el reencuentro con la gente. En la calle me dicen que se alegran de que haya regresado. Incluso antes de volver, me reconocían y si tenían alguna duda me preguntaban si era Doménica Báez. Siento el cariño y la acogida del público. Aquello es muy bonito.

Paulina Aguirre va con su asesor de imagen a los Grammy Latinos Leer más

Ya no son los tiempos de antes, ahora en los noticieros comunitarios solo se habla de malas noticias...

Lo sé. Aprendo de la gente, de los compañeros que trabajan conmigo. He cambiado de manera radical. Y ahora más que nunca hay una Doménica Báez muy concentrada y dedicada a lo periodístico, me siento muy comprometida. Soy muy leal y agradecida por las puertas que me abrieron. Considero que todavía hay gente buena, con el corazón amable y noble, esa es una lección.

También hay noticias positivas como cuando se entregan casas a los damnificados de un incendio. Siempre me enriquezco de los que me rodean, incluso mis entrenadores me enseñan a ser positiva. Siempre lo he sido, pero también soy hiperactiva, quiero hacer todo al mismo tiempo, vivo al 200 por ciento. El periodismo nos exige ser 24/7. Estoy al pie del cañón, dispuesta a colaborar.

Junto a Javier Segarra. Cortesía

Vivir de esa manera solo trae estrés...

(Risas) sé controlar el estrés y entendí que hay que sacarle provecho a cada circunstancia, si algo no me agrada, hay que verlo de otra forma porque siempre tiene algo positivo. Debemos ser agradecidos con Dios.

Usted no es una aficionada en el deporte, ya es toda una profesional.

Tengo nueve años haciendo deporte y el deporte es vida. Me inicié sin pensarlo, me invitaron para que sea madrina de una carrera de la Cruz Roja para que la gente se anime a donar sangre. Como siempre digo, me comprometo, no solo es figurar, sino dar ejemplo, así que empecé a entrenar. Eso me mantiene activa, no me dio ninguna crisis a los 40 (risas). Antes criticaba a la gente que madrugaba para practicar deporte.

Lo que haga su exnovio no le preocupa a Michela Pincay Leer más

Pensaba que debía aprovechar el tiempo durmiendo y no levantándose a esa hora. Cosas de la vida, ahora me levanto a las 4 de la mañana, debo entrenar porque tengo competencias y una agenda hasta el próximo año. Además, el deporte llegó a mi vida cuando mi abuelita Virginia falleció. Su partida nos afectó mucho y mi mami (Elena) se sentía muy triste, mi papá (Luis) le sugirió que ingrese a un gimnasio para que se despeje la mente. Ellos están casados hace 46 años.

Le hicimos caso, incluso él también ingresó. Luego se retiraron. Soy feliz con el entrenamiento. He ganado premios en varias disciplinas.

Practica algo que no es tan común, nadar en mar abierto. Esas son palabras mayores.

No he tenido accidentes, pero cuando estuve en Miami este año aproveché para hacer snorkel, no tenía planeado nadar en aguas abiertas. Pero de pronto me aburrí y quise hacerlo. De un momento a otro, choqué con algo duro, levanté la cabeza y era una aleta. Era un tiburón bebé.

Si él estaba ahí, seguramente estaba la mamá. En ese momento me agarró un remolino, traté de subir a la superficie, me alejé del lugar. El tiburón se fue por otro lado. Traté de mantener la calma. Me había pasado la bandera roja, de hasta donde se puede llegar. Calambres he tenido en piscinas, los entrenadores me han sacado de inmediato. He nadado en aguas muy profundas y peligrosas con olas muy grandes, como Playas, donde practico surf. El que nada ahí lo hace en cualquier parte.

El mar me encanta, me purifica, es encontrarse con Doménica renovada. Siempre estoy feliz, activa, siempre me muero de risa.

La natación y el surf son sus deportes favoritos. Cortesía

Doménica es divorciada, madre de Luis y Fernando. “Que sea lo que Dios quiera, me gustaría formar un hogar en algún momento. Me levanto muy temprano para entrenar y tengo doble jornada en el noticiero. Deben comprender aquello. La vida me ha enseñado a ser paciente y aceptar a las personas como son. No todos somos iguales. No soy fiestera, soy hogareña, me encanta disfrutar con mis amigos deportistas, soy de pocos amigos y de compartir en familia”.

La comunicadora disfrutará el Mundial de Fútbol en Qatar, pero admite “no soy futbolera, apoyaré a Ecuador, no me perderé los partidos de la selección y los más importantes. Soy barcelonista, lo normal, no enferma”.

Aprovechará las fiestas de Navidad y Fin de Año para compartir en familia. “Generalmente me reúno con mis seres queridos. Es un tiempo para aprovechar y agradecer a Dios. Estudié en Las Mercedarias, soy agradecida con cada detalle. Me conmuevo fácilmente, mi corazón es noble, es un corazón que se encariña y que quiere que la gente se sienta bien. En el canal he conocido gente valiosa”.