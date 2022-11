Lo que haga su exnovio no le preocupa a Michela Pincay

A Michela Pincay todavía no le llega el hombre indicado. La presentadora ha vivido malas experiencias en el amor. Comentó en su espacio 'De casa en casa', de TC, que con Emilio Terán, quien va y viene de Miami, terminó su relación hace dos meses.

Moisés Peñaloza fue agredido durante robo Leer más

A los pocos días, él apareció con otra mujer en las redes sociales en manifestaciones románticas.

Por su parte, la presentadora ya le dio vuelta a la página. “Cuando era mi novio no hablaba, mucho menos ahora”. Lo que haga su ex para llamar la atención o para molestarla no le quita el sueño. Así lo afirma.

La sorpresa que le prepararon a Michela. Cortesía

Cuando Michela y Emilio cumplieron un año juntos, él le preparó una sorpresa en el patio de su casa.