El propósito de La Coya: hacer que París perree

Perrear en París era algo complicado de lograr hasta hace un par de años. Sin embargo, las fiestas latinas con el reguetón como líder del movimiento pélvico han ido en aumento. La Coya, cantante quiteña radicada en la capital francesa, está creando canciones para satisfacer ese nivel de energía que le brinda el género y también como manifestación artística, con lo latino como bandera. Lleva cerca de dos años de carrera, una decisión que le hizo empezar de cero en su dirección profesional tras estudiar economía por varios años.

Actitud fue el primer tema que lanzó en 2022. Una canción que sorprende con unas zampoñas en sus primeros acordes, hasta que llega la letra cantada en francés. Esta mezcla es la que hace única la propuesta de la intérprete, que ya ha presentado ocho canciones.

Tras culminar la ajetreada agenda olímpica en la ciudad, el arte también se llenó de esa efervescencia. Por eso fue parte de los eventos de difusión de la cultura ecuatoriana en Casa Ecuador, una muestra que se llevó a cabo en el Hotel Herouet, un castillo construido en 1503 que es considerado como la única propiedad privada de estilo gótico de París.

Además de la participación de varios artistas ecuatorianos como Paulina Aguirre, también contó con estaciones de artesanías, comida y exhibición de materia prima local.

EXPRESIONES conversó con la artista, que quiere reventar las pistas con su reguetón franco-ecuatoriano.

Cuando el riesgo vale la pena

¿Cómo fue su inicio musical?

Nací y crecí en Quito. En mi etapa escolar siempre tuve interés musical y fui parte de la academia Arte’n3. La música era lo que me encantaba hacer. Fui buena alumna y fue lo que me permitió venir a Europa a estudiar Economía y Ciencias Políticas. A mis 18 años tuve la oportunidad de ir a Lyon, Francia, y luego terminé mi carrera en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Pero luego de estudiar mi maestría y demás, me dije que lo que yo quería era cantar. También tuve una pasantía con Juan Fernando Velasco, fui su asistente durante mis vacaciones en Ecuador y aprendí muchísimo.

¿Y qué ocurrió a su regreso?

Regresé llena de conocimiento y motivada. Aquí en Francia comencé en una orquesta de salsa y mientras estaba en mi maestría empecé el trayecto para tener una visa trabajo que me permita cantar. Y como estudié economía, quería conocer el proceso de la industria, así que me perfilé para hacer un pasantía en disqueras. Y así fue como trabajé por varios años en Universal Music Francia y fui coordinadora de la estrategia digital. Luego de tres años y medio me dieron la nacionalidad y con esta libertad decidí empezar mi sueño artístico.

Se preparó en varias ramas. ¿Cómo se convenció de que quería cantar?

No hay que tener miedo de empezar una carrera o decisiones. Si tu corazón te dice lo que te gusta, adelante. La vida no es una línea recta, hay que cambiar, hacer que pasen las cosas.

¿Qué edad tenía cuando pasó esto?

Tenía 28 años y acabo de cumplir 30. Es una decisión dura, porque el medio y la industria son comparables con la juventud, pero yo sentí un ‘¿por qué no?’. Dios me puso en este mundo para ser una show-woman. Si bien estudiaba, siempre hacía movidas musicales. Cuando sabes que eres bueno para algo, tienes que buscar esa satisfacción.

¿Hay arrepentimiento?

¡Estoy totalmente convencida! Están ocurriendo oportunidades tan chéveres. Yo no imaginé que tan rápido iba a poder abrirle un show a Natalia Lafourcade en Francia, por ejemplo. Son resultados que recibes al hacer riesgos. Son termómetros para saber que todo valió la pena.

Perrear en París

¿Cómo introdujo con su cultura en los oídos franceses?

Ese es el reto más grande. Aquí el consumo de música es netamente francés, en su propia lengua. Prepararme en Universal me sirvió para aprender del mercado. Entendí también que estamos en un momento en el que el prestigio de la música latina es mundial. Acá, por ejemplo, Rosalía y Karol G son de las más grandes. El gusto por la música en español es cada vez más fuerte.

¿Dónde queda el perreo?

Por eso escribí Perreo en París. Cuando llegué a Francia no tenía donde bailarlo. Ahora las fiestas se han multiplicado y hay festivales latinos que se están multiplicando. Ahora también estoy preparando covers de música francesa en español. La alegría de vivir que tenemos y la sazón de nuestra música no tiene comparación alguna.

¿Cómo es uno de sus conciertos?

Creo que todo el que sale de uno mío sale con una gran sonrisa. Y esa es un arma muy poderosa de nuestra música. Yo le veo a mi carrera localizada en Europa, no solo en Francia.

¿Por qué La Coya hace música urbana?

Porque amo bailar. Incluso fui profesora de zumba. El reguetón es una forma de amar la vida. Cuando haces música tienes que gozarla en el escenario y la mejor forma es con lo que te puedes explayar. Yo le mezclo el lado de la calle con cualquier otro género.

En Francia hay mucha música urbana. ¿Conecta con ella?

También me inspiro del hiphop y rap local, que tiene mucha influencia africana. Es súper importante porque mi riqueza está en esa mezcla. Mi identidad artística se forma por los dos territorios, Ecuador y Francia. Cuando estás afuera, aprecias mucho más lo que te recuerda a tu tierra. Es algo que te busca. Para todo el proceso de crear a La Coya, también hay una investigación de lo visual, con nuestros patrones.

¿Cómo influye la visión de economista en este proyecto?

Lo que me dio la industria y mis estudios es verle a mi carrera como un emprendimiento. Por eso le tomo en serio, y (procuro) ver sus mejores colaboradores y reunirme con gente creativa aquí en París. Pronto voy a sacar mi primer EP, que se va a llamar Oro. Todo estará listo para finales de año.