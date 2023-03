El príncipe Harry no aprende y no se queda callado. Ahora habló con el escritor y doctor canadiense Gabor Maté. La charla retransmitida en directo, que tenía como objetivo promocionar su polémica biografía 'En la sombra', donde ha asegurado que sus traumas de adulto fueron producto de un “hogar destrozado”.

Meghan Markle: prosigue la demanda de su hermana mayor en su contra Leer más

Se trata de la primera entrevista que ofrece después de que se haya hecho pública la decisión de su padre de desalojarlo de Frogmore Cottage, su residencia en Reino Unido.

El príncipe Harry ha calificado partes de su infancia de “increíblemente dolorosa” y ha afirmado que le faltó mucha atención. También ha recalcado que siempre se sintió diferente al resto de la familia real.

“He sentido a lo largo de mi vida, a lo largo de mis años de juventud, que siempre fui un poco diferente al resto de mi familia. Me sentía extraño y sé que mi madre sintió lo mismo, así que tiene sentido para mí”. Sobre Meghan Markle ha insistido en que ella fue su “salvación”.

“La gente ha dicho que mi esposa me salvó, estaba atrapado en este mundo y ella venía de un mundo diferente y me ayudó a salir de eso”. Además, ha culpado a su familia de no dejarle ser como es. “Las veces que me aventuré a ser yo mismo, ser mi verdadero yo, de una forma u otra, ya sea a través de los medios, la familia o lo que sea, fue como escuchar: no seas tú mismo, vuelve a lo que se espera que seas”.

Carlos III desalojó a Harry y Meghan de la casa en Londres Leer más

El hijo pequeño de Carlos III deja grandes titulares en esta nueva entrevista. Ha afirmado que la decisión de mudarse con su familia a Estados Unidos, materializada a través del sonado ‘Megxit’, fue básica para romper con el “ciclo del dolor”. Actualmente, él y su mujer están trabajando en hacer todo lo posible para no transmitir a sus hijos “ningún trauma”.

Incluso se ha sincerado sobre las drogas. “La cocaína no hizo nada por mí, era más una cosa social y me hacía sentir seguro e incluso diferente a cómo me sentía, lo cual fue un poco el punto. La marihuana es diferente, eso realmente me ayudó”. Sin filtros, ha asegurado que tomar la droga psicodélica ayahuasca fue “una de las partes fundamentales” para sobrellevar el trauma que le produjo perder a su madre. “Desde los 12 años, aparte de estar en un estado de shock, estaba luchando o huyendo”.

En la entrevista, el príncipe Harry ha afirmado que tras la publicación de su polémica biografía se siente “increíblemente libre” y cree que es un “gran peso” que se ha quitado de encima. Asimismo ha calificado el libro como un “acto de servicio” para ayudar a otros que puedan sentirse identificados con él.

Sin embargo, llamó mucho la atención que evitó hablar de su hermano, el príncipe Guillermo. Tampoco ha tocado el tema de si asistirá a la coronación de su padre, el rey Carlos III, el 6 de mayo.