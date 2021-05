Príncipe Harry: "Mi padre me hizo sufrir cuando yo era un niño"

El hijo menor de la inolvidable Lady Di revela un nuevo testimonio para Oprah Winfrey en su programa acerca de la salud mental en Apple TV +. De acuerdo a Harry, él nunca olvidará una frase que su padre le dijo de niño: “Fue así para mí, entonces será así para ti”. Esto es lo que el príncipe Carlos le repetía siempre.

El noble británico asegura que por este motivo sufrió mucho por la forma en que fue criado.

El esposo de Meghan Markle contó que ahora de adulto sentía que todo lo que escuchó de su papá simplemente no tenía razón de ser. “Eso no tiene sentido, solo porque hayas sufrido, no significa que tus hijos tengan que sufrir, de hecho, todo lo contrario. Si sufrió, haga todo lo posible para asegurarse de que cualquier experiencia negativa que haya tenido pueda hacerla bien para sus hijos“, enfatizó.

“¿No se trata de romper el ciclo?”, peguntó retóricamente. “¿No se trata de asegurarse de que la historia no se repita?”.

Harry volvió a referirse de la familia real como una especie de cárcel. Y repitió lo que dijo en su polémica entrevista con Oprah. “Ese sentimiento de estar atrapado dentro de la familia, no había opción de irse”, dijo.

Frente a la renuncia de los títulos y deberes reales, él niega haber engañado a su abuela la reina con la partida de él y su familia. “Nunca he tomado por sorpresa a mi abuela, la respeto demasiado”, aclaró.