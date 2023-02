El príncipe Harry escribió sobre la pérdida de su virginidad en su libro de memorias Spare, y ahora una mujer afirma haber sido su pareja en el encuentro íntimo.

El duque de Sussex, de 38 años, habló sobre el encuentro, que describió como un “episodio sin gloria con una mujer mayor”. Agregó que sucedió en “un campo de hierba detrás de un pub concurrido”.

Desde entonces múltiples mujeres han negado ser su pareja sexual. El príncipe Harry también ha sido acusado de mentir sobre la experiencia.

Una mujer de 40 años llamada Sasha Walpole habló con el Daily Mail y afirmó haber tenido intimidad con el Príncipe.

“He mantenido esto en secreto durante 21 años”, dijo a la publicación. “Nunca hubiera dicho nada si él no lo hubiera puesto en su libro”. Sasha dijo que quería contar su historia con sus palabras, razón por la cual decidió dar las declaraciones.

Harry y sus amigos, frente a él Sasha. en el club de polo The Beaufort. UK Press

“No me importa que Harry escriba que no fue glorioso en su libro. Estábamos borrachos y teniendo sexo en un campo”, dijo, y agregó que no sabía que el era virgen.

“Estaba un poco avergonzada. No por ser un príncipe. Se trataba del hecho de que acababa de acostarme con uno de mis amigos, y era Harry”.

Ella describió el encuentro como “un rapidito en un campo”.

“Pasábamos el rato juntos. Compartimos el interés por los caballos”, agregó. “Harry era uno mis amigos cercanos. Ya sabes, pasamos muy buenos momentos”.

Sasha afirmó que, de hecho, apretó el trasero del Príncipe Harry después de que se conectaron. “Tenía un trasero color melocotón. Era joven”, dijo como explicación.

Agregó que estaba sorprendida de que él escribiera sobre el encuentro, pero dijo que su grupo cercano no se sorprendería.