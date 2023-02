Hace exactamente 20 años, María José Blum Andrade debutó en la televisión nacional. Tenía 21 años cuando millones de personas se identificaron con su historia y forma de ser. También admiraron su talento.

La ganadora del reality Pop Stars, quien junto a sus compañeras formó la agrupación femenina Kiruba, ha regresado a la pantalla.

Majo ha notado que todo ha cambiado. Ya no son los SMS los que los salvan, tampoco pueden ver solo una vez su presentación. Y el apoyo del público no solo se evidencia cuando sale a la calle, ahora lo palpa directamente desde su celular.

Expreso Playlist: Con ritmo tropical inicia febrero Leer más

María José Blum Agencia (Ag-extra) Christian Vinueza // Expreso

La cantante y actriz, pone todo su ritmo en el programa Soy el mejor, show vespertino de talentos que se enfoca en el baile, pero que también resalta otros aspectos artísticos a la hora de calificar.

Con la alegría y espontaneidad que la caracteriza, Majo posa para el lente de EXPRESIONES en una sesión de fotos en la que se aleja un poquito del glamour con el que se la pensó y deja correr su antojo de mango con sal para la portada.

Su regreso a la TV, la música y un show para niños son algunos de los proyectos que detalla en esta entrevista.

¿Qué se siente estar en la palestra pública día a día?

Al principio fue un poco estresante volver a tener todo este ‘spotlight’, como que todo el mundo esté concentrado en el problema. Para mí como artista es un refresh en mi imagen, porque obviamente estoy siendo parte de la onda actual. Soy el mejor me parece chévere, es un programa en el que muestro mis aptitudes como el baile. Tal vez no soy una bailarina profesional, pero me encanta bailar. Entonces tengo la posibilidad. Si bien es cierto, siempre he estado en musicales, han sido entrenamientos muy rápidos. También tuve clases con Danzas Jazz con José Miguel Salem. Las bases las tengo. He tenido que desempolvar prácticamente todos mis huesos, y ahorita estoy adolorida hasta las pestañas, pero es cuestión de volver al ‘training’ constante, tengo que aprender un montón.

¿Fue fácil para usted escoger este proyecto porque era de tinte artístico?

Gracias a Dios fue como algo adicional que me vino y que realmente no pensé aceptar por la falta de tiempo. Trabajo con una banda, Emotionband, y también estoy en un show infantil digital llamado Guinguiringongo. Sin embargo, he podido adecuar bien los horarios. Te voy a ser muy sincera, yo me había negado, pero Christian Rodríguez me lo hizo pensar y finalmente acepté.

¿Qué aceptó y qué no aceptó?

Por ejemplo, que pueda mantener mi imagen muy familiar. Es algo que he construido durante mucho tiempo y que no la voy a destruir por nada, ni por nadie. Entonces a mí, por ejemplo, respeto mucho el tema de que baile todo el mundo, lo que quiere bailar, o que se vista todo el mundo como que se quiera vestir, pero yo personalmente no caigo en ese modo de estructura del canal de que tienes que mostrar un poco de más. Tengo un programa de niños y debo respetar eso. A mí me molestan los vestuaristas, porque dicen que soy la única que pide más tela (risas). Nunca voy a hacer un baile erótico.

María José Blum Agencia (Ag-extra) Christian Vinueza // Expreso

El regreso a los realities

En 2003, junto a Mariela Nazareno, Gabriela Villalba, Diana Rueda y Cecilia Calle ganó uno de los primeros realities que llegaron a la televisión nacional: Pop Star. Esto la hace una experta en la materia pero luego de dos décadas, muchas cosas han cambiado. “Antes, la cámara estaba encendida en todo momento. Eras siempre tú. No había forma de fingir o aumentarle a la historia. Ahora las cosas son un poco distintas y el contenido debe ser inmediato. Tanto por el canal como por la persona. A veces siento que como que no importa lo que hagas mientras hagas y lo compartas. Yo me mato de risa, porque a veces yo estoy súper concentrada, escuchando las críticas y lo que le dicen a mis amigos, y me hacen. Estoy viendo cómo es que es el asunto, cómo se mueve y recién ya estoy entendiendo. Esta competencia para mí es cero competitiva. Yo, de hecho, entré para disfrutar no a ganar”, explica. Y agrega: “Hay algo de lo que todos se burlan: cuando yo entré, dije que no era bailarina profesional y que hace años tomé clases, no que no tenía ritmo. Y ahora me ven hacer piruetas y demás (risas)”.

Una mamá como cualquiera

Esposa y mamá de dos niñas de 10 y 7 años, Majo se da tiempo para todo. Entre sus apretados horarios de ensayos, ahora una hora más de baile diario, está la rutina de las pequeñas, quienes también aman el escenario y practican la animación (’cheerleading’).

“Hace poco subí una historia a Instagram haciendo tareas diarias y las nuevas seguidoras que he comenzado a tener por Soy el mejor se admiran de que yo hiciera el cuidado de mi hogar. Yo soy como cualquiera, cocino, lavo, trapeo, voy a ver a mis hijas”, dice entre risas.

Guinguiringongo en Youtube

La intérprete guayaquileña jamás se ha alejado de las tablas y desde hace un par de años lleva impulsando el proyecto artístico infantil Guinguiringongo. “Hacer entretenimiento para los niños siempre ha sido un sueño”, expresa con una sonrisa que le ilumina el rostro.

“Esto nació como un proyecto televisivo, pero lastimosamente no creció por esa vía. Luego lo llevamos al teatro y ahora estamos en YouTube”, explica.

En el canal, que cuenta con más de una veintena de publicaciones, hay canciones, cuentos y varias presentaciones en vivo. Es un show completo para los más pequeños. “Trabajo con Alejandro Chávez, Maribel Solines y Prisca Bustamante”.

En Spotify se encuentran disponibles todas las canciones. La ex-Kiruba todavía espera que esta producción llegue a la tele y no comprende por qué estos productos no tienen un espacio. “Ahora que estoy en TC, les digo a los directivos que lleven este tipo de shows a los pequeños. Es una joya en bruto. El público infantil es el público más sincero del mundo, a los niños tú les gustas o no les gustas, eso es importante recordar”.

Kiruba quiere mas composiciones en 2019 Leer más

¿Hay más de Kiruba?

Para ella lo del reencuentro y las presentaciones del grupo Kiruba es un sueño que tuvo que ponerse en pausa. "La pandemia dañó los planes que iban a paso lento pero hizo que cada una tenga su camino. Aunque seguimos hablando muy seguido en el grupo de WhatsApp. Ahora dos no viven aquí y es más difícil. Hay una canción de Navidad que no ha salido quizá y este año la movemos", explicó.