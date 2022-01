Mientras estás leyendo este artículo, observa y siente tu postura. Si estás muy agachado o con la espalda jorobada, te invito a levantar un poco la cabeza y ponerte derecho, con esto vas a notar cómo recibes de manera diferente la información.

Muchas de las celebridades que conocemos, inconscientemente se convierten en un reflejo o ejemplo a seguir, sobre todo en aspectos relacionados a cómo tener confianza en uno mismo, cómo alcanzar esos cuerpos esbeltos y ‘perfectos’ y cómo desenvolverse con seguridad frente a las cámaras o en un escenario frente a cientos o miles de personas.

Esto que muestran al exterior hace pensar que tienen todo solucionado y que se sienten tan cómodas en su propia piel que nunca dudan de ellas. Pero, ¿qué pasaría si esto no es así y solo estuvieran pretendiendo la mayoría del tiempo?

‘Fake it till you make it’ es una conocida frase en inglés que se ha popularizado desde hace ya varios años como motivación para conseguir lo que uno quiere. En español significa pretender hasta lograrlo, y hay estudios psicológicos que demuestran cómo funciona esta teoría y cómo es usada por distintas superestrellas y personas poderosas en el mundo.

ESTA ES LA TEORÍA

Esta teoría respalda que cuando los humanos llegan a pretender una emoción o vivencia en su cuerpo y psique durante unos minutos, este reacciona, causa que el cerebro lo perciba como algo real y provoca un cambio en los pensamientos y sentimientos.

EXPRESIONES conversó con la psicóloga humanista Alegra López, quien compartió su punto de vista sobre el tema y algunos pasos para que la gente pueda incluir esta poderosa herramienta a sus vidas.

“Hay un estudio que habla sobre la teoría de la retroalimentación facial que se ha replicado varias veces y que demostró que los participantes que se ponen un lápiz en los dientes por unos segundos para causar una sonrisa, califican como más graciosas las caricaturas que les ponen en una televisión, mientras que a aquellos que no lo hacen, les causa menos gracia observarlas”, explica.

Añade que el cerebro interpreta la realidad no solo desde lo externo, sino también de cómo se está internamente a través de los cinco sentidos y mediante las señales que los órganos envían y las posturas o movimientos que se hacen, es por eso que estas son asociadas con sentimientos de tristeza o empoderamiento, según cómo se está físicamente.

“Tomar conciencia de cómo se encuentra nuestro cuerpo en cada momento, cómo lo movemos y qué tipo de mensajes nos está dando nos puede ayudar a adaptar nuestro mundo emocional y mental”, finaliza.

RIHANNA, EMPODERAR LO BUENO Y AJUSTAR LO MALO

Fue hace unos meses que se viralizó en Tik Tok una antigua entrevista a Rihanna en una alfombra roja en la que la reportera le pregunta qué hace cuando tiene un mal día y tiene que asistir a un evento público. La cantante responde muy segura: “Pretender”. A partir de ahí, el audio se hizo muy popular en la plataforma. Actualmente hay más de mil videos de mujeres y hombres usándolo y, tal vez con eso, se han sentido más empoderados.

Asimismo, en una entrevista que ofreció la cantante en el 2018 a la revista Teen Vogue habló sobre esta herramienta que usa únicamente cuando está en un momento en el que no se siente muy segura. “La confianza es algo que también se tiene que trabajar con el amor propio. Hay que conocernos, valorar nuestra autenticidad y aprender a apreciarnos con las cosas buenas y malas, empoderando lo bueno y ajustando lo malo. Es un trabajo en conjunto”, añadió.

BEYONCÉ, UN ALTER EGO MÁS SENSUAL Y DIVERTIDO

Beyoncé es una de las celebridades que aportan a esta técnica con su ejemplo. Durante una conversación que tuvo con Oprah en el 2008, reveló que tiene un alter ego llamado Sasha Fierce: aparece cuando tiene un día intenso de trabajo o se tiene que subir a un escenario. Es esa parte de ella que siempre se siente sensual, divertida y poderosa y que la respalda en esos momentos de duda.

Además aseguró que, cuando trae esas emociones al cuerpo, lo interioriza y actúa así casi de inmediato. Adele siguió los pasos de la estadounidense; en más de una ocasión, ella también ha confesado tener un alter ego, el de ella se llama Sasha Carter y sale a relucir en momentos muy similares.

EMILY RATAJKOWSKI, NO RENDIRSE

En su página web Poosh, la socialité Kourtney Kardashian ha entrevistado a varias famosas que han comenzado negocios propios. Emily Ratajkowski fue invitada a uno de los programas para conversar sobre su línea de trajes de baño, Inamorata, y hablar sobre el proceso de lanzarla al mercado en el año 2017.

La modelo se abrió y respondió honestamente todas las preguntas. Confesó que al principio no tenía idea de cómo hacer crecer un negocio y que tampoco tenía referentes ni guías que la ayudaran, pero eso no le impidió seguir en el camino. Mientras más se metía en el mundo, se dio cuenta de que muchas personas ahí estaban ‘pretendiendo hasta lograrlo’, como lo hacía ella, y fue así como no se rindió.

Hoy su empresa está en constante crecimiento y sus bikinis son los favoritos de muchas mujeres que la siguen.

TÚ TAMBIÉN PUEDES

Existe un método de cuatro pasos creado por el profesor y doctor Richard E. Watts. Anímate a probarlo y luego disfruta de los resultados: