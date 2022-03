Son rostros femeninos familiares. Cada mañana ingresan en los hogares de los ecuatorianos, a través de los programas 'De casa en casa' (de TC) y 'En contacto' (de Ecuavisa) y compiten por alcanzar la mejor sintonía. Del primero forman parte Úrsula Strenge, Michela Pincay y Jasú Montero. Del segundo, Gaby Díaz, Dora West, Carolina Jaume y Virginia Limongi.

Expertos en moda y belleza opinan sobre los estilos que lucen a diario. Según la especialista en peinados y maquillaje Cuty Ycaza, “Virginia conoce lo que le queda bien porque fue reina de belleza. Esa es su fortaleza. Por su tipo de cara le luce el cabello suelto, recogido y pegado; no a todas les favorece el pelo pegado, porque endurece las facciones. Casi siempre lleva un maquillaje con un balance muy bonito.

Ella resalta sus ojos y los labios muy neutros, pero no tan pálidos, le conviene porque es muy blanca. Sus cejas no debe pintarlas, son muy oscuras, (mejor dejarlas) lo más natural posible. Tiene un maquillaje y peinado acertados, le queda bien todo”.

De Gaby Díaz dice que tiene una linda sonrisa. “Le favorece el cabello suelto con ondas abiertas (no tan cerradas) y la raya en medio con volumen hacia los lados. Cuando lleva un moño elevado, no debe tener volumen en la parte delantera porque su rostro se ve más alargado. Le queda bien la cola de caballo por sus facciones, tiene la nariz alargada y por ello la rosca no le luce, hace que el impacto visual sea más notorio en esa parte. Su maquillaje es perfecto. Simplemente hay peinados que le van mejor que otros”.

En el caso del look de Dora West, Cuty comenta que el maquillaje que usa es muy natural. “Le gusta realzar las pestañas. Tiene el párpado superior un poco hinchado, no lo digo como crítica sino como descripción de los tipos de ojos. Ahí debe usar tonos medios para minimizar ese detalle. Me gustan sus balances, cuando resalta los labios con un rojo, baja la tonalidad en los ojos. Cuando es lo contrario, en los labios se pone un mate. Debería usar un mate nude, tirando a rosa nude, por su piel bronceada.

En lo referente al cabello, le queda bien llevarlo suelto o con un recogido bajo y raya en medio. Su rostro es redondo, no le favorecen los moños pegados hacia atrás”.

En lo que respecta a Carolina Jaume, su rostro es muy camaleónico. “Eso es una bondad, no a todas les lucen todos los estilos. Le queda divino cualquier look, el pelo suelto y lacio, los moños templados, las ondas... Luce bien el maquillaje fuerte o suave. Le favorece más el cabello suelto y la raya a un lado. Siempre debería tomar en cuenta afinarse la nariz y los cachetes”.

José Hidalgo, asesor de imagen

Gaby Díaz: “Su estilo es muy versátil, utiliza prendas variadas, no le tiene miedo al color ni a los estampados. Pero la versatilidad es un arma de doble filo, ha tenido momentos en los que se muestra muy señorial. Ella tiene una gran personalidad, ángulos faciales definidos, amplia sonrisa y es deportista, debería alejarse de los colores tierra y de los looks que le quiten jovialidad”.

Dora West: “Es su personalidad: transforma cualquier prenda o look y lo carga de sensualidad. Las prendas ceñidas al cuerpo y los escotes son sus preferidos, pero ella no los necesita para verse sexi, es innato”.

Virginia Limongi: “Es una mezcla de elegancia y sensualidad, su silueta es impresionante y su estatura le permite lucir impecablemente las prendas. Mi sugerencia es que opte por un estilo fashionista sin dejar de lado ese toque latino, es algo que le vendría bien al programa”.

Úrsula Strenge: “Tiene un estilo más romántico, que va con su personalidad jovial, transmite energía y su sonrisa la ilumina. Debe evitar las piezas que le aportan peso visual, como las mangas muy bombachas, faldas muy amplias o looks que partan su silueta, ya que no la estilizan”.

Michela Pincay: “Es más trendy, siempre usa prendas que van con su personalidad y que están de moda. Me gusta que escoge los colores apropiados para la mañana y evita los excesos en sus looks”.

Jasú Montero: “Es muy versátil, pero su estilo está marcado por su sensualidad innata, es muy segura de sí misma. A veces es trendy, otras veces más romántica, incluso puede mostrar looks dramáticos. No debe abusar del color negro ni de los crop tops”.

Cuty Ycaza, estilista

Michella Pincay: “Es una chica de cabello suelto, ya sea con raya en medio o a un lado, no le favorecen mucho los recogidos. Si los usa, deben ser a un lado. Mejor que lleve ondas suaves, no lacio. En cuanto a maquillaje, puede aumentar los tonos del labial, algo que le realce. Tiene labios bonitos y su piel es bronceada”.

Jasú Montero: “Tiene un estilo marcado, cabello muy rubio y extensiones bien largas, usa un maquillaje muy pálido. A veces los cambios en esos casos son difíciles. Mi sugerencia es que lleve un rubio más contrastado y extensiones menos largas: a media espalda le quedaría bien. Le luce lindo el cabello lacio planchado, le favorece a sus facciones. El maquillaje, es muy bajito, debe arriesgarse con uno más fuerte”.

Úrsula Strenge: “Le queda bien el cabello con raya a un lado, lacio o con ondas, que la hacen ver más joven y fresca. Puede usar el pelo semirrecogido bajo, muy romántico. En maquillaje sabe lo que le queda, jugaría con tonos de labiales que contrasten con su vestuario”.

Paulina Anda, creativa de moda

Úrsula Strenge: “Es una mujer con gran carisma, muy acertada en el uso de colores fuertes. No debe usar ropa muy ancha, especialmente blusas y pantalones. Le sugiero prendas más ceñidas al cuerpo con cortes asimétricos”.

Michella Pincay: “Su look es fresco y de mucha tendencia acorde a su edad, la combinación de colores es siempre acertada, las prendas que usa van acorde a su figura. Le recomiendo el cabello un poco más corto para que no interfiera con la ropa que usa y se vea todo armonioso”.

Jasú Montero: “Tiene un lindo estilo, pero debe evitar vestidos y faldas largas, sobre todo estampadas, que no le favorecen por la estatura. El uso de faldas cortas con zapatos altos le va muy bien para resaltar su figura”.

Gaby Díaz: “Tiene un look bastante clásico. Debe evitar faldas y vestidos plisados, porque la hacen visualmente más ancha de lo que es en realidad. El manejo de colores en ella es el adecuado”.

Virginia Limongi: “Tiene porte y presencia, pero no lo potencia cuando lleva vestidos asimétricos y estampados. Le sugiero usar más colores fuertes, menos estampados. Los pantalones anchos y largos destacan su figura”.

Dora West: “Conoce exactamente la forma de su cuerpo y lo potencia muy bien, su combinación de colores siempre es la adecuada, al igual que su estilo. Sus looks siempre están en tendencia, usa correctamente los colores y hace una buena fusión entre zapatos y ropa”.

Carolina Jaume: “No tiene definido su estilo, usa colores neutros. Mi recomendación es que se atreva a vestir colores fuertes, evite los estampados y trajes plisados o asimétricos”.