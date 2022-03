Pide que la llamen simplemente Dayanara (sin su apellido Peralta) porque ahora es su nombre artístico. El lunes viajó a Miami, Estados Unidos, para promocionar el sugerente tema 'El menú', que lanzará el viernes 18 en varias plataformas digitales y en las radios. En este nuevo material en género urbano comparte con la youtuber venezolana Katie Ángel.

“Es una canción jocosa, muy urbana y pegajosa, nos fuimos por esa línea. Invité a Katie Ángel. Se dice que las personas con pareja estamos a ‘dieta’, pero podemos ver el menú. Está escrita por el venezolano Cáceres, Jonathan Estrada y yo. La producción estuvo a cargo de Yasmil Marrufo. Todo fue hecho en Miami”, dice orgullosa de su trabajo.

¿Usted ve ‘el menú’ también?

Por supuesto que lo veo, pero no lo pruebo (risas). Nació de mí esta idea porque mi mamá (Cecilia) siempre hace esta broma en fiestas familiares y dice: “Aunque estemos a dieta, podemos ver el menú”. Tal vez las mujeres somos más discretas, no se nos vira el cuello como en 'El exorcista' cuando vemos un chico guapo (risas).

¿Cómo nació la relación con la youtuber venezolana?

Nos hicimos amigas por redes sociales. Nos vimos por primera vez cuando grabamos el video. Para ella, fue su primera colaboración con otra mujer. Es muy querida por niños y adolescentes. Vendrá a ofrecer un concierto en Quito el próximo mes. También la traeré a Guayaquil a comer guatita y encebollado.

Este tema ya estaba listo en 2020, la pandemia nos frenó. La meta es sacar un nuevo material cada dos o tres meses. Me mantendré en lo urbano, fusionado con otros géneros.

¿A los talentos locales no los ha considerado?

Se vendrá una colaboración con un artista nacional. Todavía no mencionaré el nombre. Este año se caracterizará porque no estaré sola, sino acompañada. Seguiré creciendo y para que aquello pase se requiere ese empujón. Ellos tienen un público que yo no tengo. En 2022 viajaré mucho a Miami, la mitad del tiempo lo pasaré allá.

La voz es algo que deben cuidar mucho los cantantes. ¿Cómo le afectó la COVID-19, ya que le dio dos veces?

Ya tengo las tres dosis de la vacuna, sin embargo me repitió la enfermedad. Yo viví cinco años en Quito, luego de la COVID me ahogaba cuando tenía presentaciones allá. Siento que la altura me agarraba más. Incluso a Jonathan que es quiteño le afecta (risas). Por nuestro trabajo estamos muy expuestos.

Mi papá, Xavier Peralta, quien estuvo grave, es el que está en mejores condiciones de salud. Gracias a Dios ya lo superó.

La nueva canción sonará a partir del 18 de marzo. Cortesía

En enero del 2021 se casó el civil. ¿Ya existen planes para la boda religiosa?

Con pocas personas en la boda civil nos dio COVID-19, por ello organizar el matrimonio eclesiástico nos da miedo. Consideramos invitar aproximadamente a 250 personas. Somos muchos, porque vendrán parientes de Estados Unidos. Nos da pánico arriesgar a la familia. Ya no sé si será en la capital de la república. Hemos cambiado de opinión. Hemos empezado ahorrar para el acontecimiento.

Tal vez sea a fines de este año o inicios del 2023 en Guayaquil o en la playa. Antes tenía una idea de mi vestido, ahora tengo otras. Los gustos cambian. Está todo en ‘stand by’.

¿Los niños también van a esperar?

Aquello está más en ‘stand by’ (risas). Yo tengo 25, Jonathan 35. Ya me dijo que esperará hasta que él tenga, 40. Me entusiasma ser mamá porque soy bien niñera. Tengo tres hermanos, Maximiliano, Samantha y Christopher. Soy la mayor, la ‘vieja’ (risas) del grupo. Amo a los niños, cuando sea madre me volveré loca. Quiero esperar porque estoy enfocada en mi carrera. Los hijos merecen toda la atención del caso y se la quiero dar.

Siempre le lanza dardos al género masculino en las canciones que interpreta...

Desde mi primer tema 'Pobre y triste', y se vienen más por esa onda. Me encanta cantar para las mujeres, me pongo en sus zapatos porque entiendo la situación que viven. Trato de que se sientan más fuertes, más empoderadas.

Aquello del empoderamiento está de moda. ¿En su caso es real, o solo de dientes para afuera y se deja ver las costuras?

Al inicio un poco, éramos más inocentes. A medida que nos pasan ciertas situaciones nos fortalecemos. No se trata de que mandemos, sino de que nos hagamos respetar.

En las redes sociales a veces la cuestionan por la imagen que luce, por lo que se pone o se quita, o comentan que usted quiere imitar a otra artista.

Me encanta no ser la misma Dayanara, he evolucionado. Ya no soy la misma que era cuando participé en los reinados, no podría estar cantando música urbana o llegando a tanta gente. Los cambios han sido para bien.

A la gente le ha costado entender esa evolución, no estoy en la faceta de miss. No le veamos la quinta pata al gato, apoyemos más y critiquemos menos. En las redes a nivel mundial la gente destila su odio.

¿Pero sí ha cambiado físicamente?

Los lentes de contacto los uso desde los 12 años. En plena pandemia me hice la rinoplastia y los pechos me los operé cuando participé en Miss Ecuador. Me han inventado un montón de cirugías en el cuerpo. No es cierto.

Siempre aparece sexi en las redes...

Me encanta y siempre chequeo los trajes de baño que están de moda. Me saco la madre en el gimnasio, hay que sacarle provecho a aquello (risas).

¿Su esposo es de palo, no dice nada?

(Risas) No lo es. Cuando se trata de una producción profesional, lo entiende. A la calle no salgo en traje de baño.

No faltan los majaderos en las redes.

Obvio. Muchos son fans. Antes era muy celoso, le ha bajado los decibeles a los celos. Ya tenemos siete años juntos.

No faltan los comentarios de que Jonathan Estrada vive de su talento y belleza.

Jonathan tiene trayectoria y eso es evidente para todo el país. Me ha dado la mano, hemos ido aprendiendo, él como mánager por primera vez. Le di mi confianza para que maneje mi carrera como solista. Sin decir nada, ya sabe lo que quiero, sabe que me gusta explotar mi sensualidad y cuando me paso de la raya me frena.

¿En lo económico están las cuentas claras para evitar problemas?

Totalmente. Hay artistas que trabajan con sus parejas y ha funcionado. Resurgió con Las huecas en Ecuavisa. En pandemia yo estuve parada, fue mi soporte. Ahora es el yerno querido de mis padres (risas).

Un dedo gordo lesionado

La excantante de Kandela & Son y participante del Festival de la Canción en Viña del Mar 2019 sufrió un accidente en el feriado. “Me cayó una lata de espuma de carnaval en uno de los dedos gordos (pie). Me lastimé, un dolor horrible, no podía dormir. Hasta perdí la uña. Estaba llena de sangre. Ya estoy usando zapatos. Eso me dejó el carnaval”, cuenta.