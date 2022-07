La gente de la farándula no se ha quedado callada ni indiferente al confirmarse que la expresentadora Adriana Sánchez (laboró en Gamavisión y RTS) y Esteban González, hijo de Eduardo González, le pusieron el punto final a su relación, cuyo matrimonio se celebró en 2016 en Guayaquil. Ella vive ahora en Estados Unidos, junto a sus hijos Marcelo y Ezequiel. De este último, Esteban es el progenitor.

La Bomba se separa de Esteban González y le agradece el tiempo compartido Leer más

Como ‘las celebridades’, ella se manifestó por redes sociales diciendo que no “hay peleas, solo cariño y mucho respeto” y agradece el tiempo que compartió con su todavía esposo. Intentamos comunicarnos con La Bomba, a nuestro primer mensaje respondió con un saludo, pero cuando le preguntamos sobre si existieron terceras personas o una manzana de la discordia no dijo absolutamente nada.

Con su todavía esposo Esteban González. Archivo

Según el presentador de farándula Mauricio Altamirano: “Me enteré por las redes sociales, en lo personal ella me cae mal porque es la típica persona que tiene a Dios en la punta de la lengua, que aparenta ser santa, pero es el verdadero demonio, a mí no me ha hecho nada, pero ofendió a mis amigas cuando estábamos en RTS. Yo manejaba el segmento de farándula de 'El club de la mañana'. A Carla Estrella y a Pilar Vera las acorraló en la editora y les dijo: ‘solo muerta les daré una entrevista’.

Laura Suárez: "Yo no sobrevivo, yo vivo" Leer más

Ese rato se olvidó que era cristiana evangélica pero la lengua la castigó y terminó siendo parte del programa matutino. Todo se dio porque al aire mis compañeras dijeron que la boda de Constanza Báez era la boda del año y no como la de otra, pero todo se trató de una broma interna para Magacha Manzano, pero La Bomba se atacó porque creyó que se referían a ella, ya que se casó a inicios de 2016. La Bomba le pidió a Niurka Moncayo que les exija a Pilar Vera, Carla Estrella y Cynthia Naveda que le den disculpas.

No me alegra lo de su separación, pero Esteban González es un hombre de bien, educado, un caballero, ojalá que tomen la mejor decisión por su hijo, porque serán padres para toda la vida”.

Mauricio Altamirano. Archivo

Según Lazito de la farándula, “Adriana ha manejado su separación de la mejor manera, es obvio que una noticia así no podía pasar desapercibida, los rumores que se generen y que se seguirán generando serán parte de ese proceso. Pienso que hay una incógnita que sería bueno que se aclare, se habla de infidelidad y no deja bien parado a su aún esposo, pero ella sabrá en qué momento hablará del tema de manera más profunda”.

Lazito de la farándula. Archivo

El presentador Dieter Hoffmann tampoco se muerde la lengua y dice que considera que la separación de Adriana Sánchez y su aún esposo, “ya se veía venir, porque desde hace tiempo dejaron de compartir momentos juntos. Hay algo más que no quieren decir, como infidelidad.

Una de las partes falló en la relación, que no lo expresen de su propia boca es otra cosa, pero se comenta que esa sería la razón que los llevó a tomar la decisión de ya no seguir como pareja. Es lamentable que La Bomba pase por otro fracaso sentimental y que no haya durado como se esperaba.

¿Andrés García le dejará sus bienes a Roberto Palazuelos? Leer más

En sus declaraciones ella prefiere evadir el tema y no ser frontal como dice ser. Pienso que ya no quería una vida de hermanita, porque luego de su separación la hemos visto retomar sus compromisos y salidas a farras con amigas, esto ella misma lo ha publicado en sus redes”.

Para La Víbora, Jomahira Ganchozo, “creo que para los que conocíamos la relación de Adriana y su esposo es una tristeza que haya terminado, ellos tendrán sus motivos que deben ser fuertes o muy importantes. En todo caso me parece muy inteligente de parte de La Bomba que no se exponga su separación”.