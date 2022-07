El actor Andrés García (81) se encuentra en el lecho del dolor tras una caída que sufrió en su casa y por la cirrosis y leucemia que padece, así como otras enfermedades. A pesar de aquello, sus dos hijos, Andrés Jr. y Leonardo, visitaron Acapulco, ciudad en donde reside el protagonista de la telenovela 'Tú o nadie', y causaron polémica al no visitarlo, confirmando el distanciamiento que existe entre la familia.

La prensa se pregunta qué pasará con los bienes de Andrés cuando este fallezca, por lo que salió nuevamente a la luz una entrevista del 2020 en la que él dio a conocer detalles sobre su testamento y reveló que su principal heredero es Roberto Palazuelos.

“A Roberto lo quiero como a un hijo, más que un hijo. Ha estado conmigo de niño, cuando yo lo cuidaba. De joven, de adolescente. Es quien me ha acompañado, ha ido conmigo. Me ha ayudado. Me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que estoy mal”, indicó.

En ese momento también expresó que el otro gran beneficiario será Andrés López Portillo, hijo de su actual esposa Margarita.

Según la prensa mexicana tras esos comentarios en los cuales quedaron de lado sus hijos biológicos, Palazuelos destacó que las propiedades que García posee son de poco valor, lo que de inmediato marcó un distanciamiento entre los dos.

Pero luego de conocerse que Andrés estaba hospitalizado de emergencia, Roberto Palazuelos comentó que buscaría acercarse de nuevo para retomar la relación. Al parecer ya al dominicano no le interesa. "Desgraciadamente a Roberto lo conozco desde que era un niño y no me interesa hablar de él, que sea feliz y que Dios lo bendiga", dijo García tras conocer la intención de Roberto.