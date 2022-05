Premio Platino de Honor: Carmen Maura quiere volver a Ecuador

La española Carmen Maura no solo es una actriz con una extensa trayectoria y con muchos reconocimientos (más de 150 películas, una Palma de Oro, 4 Goyas y un César del cine francés...) además fue la primera chica Almodóvar. Esas son palabras mayores.

Orgullosamente madrileña, acaba de recibir el Platino de Honor en la IX edición de los Platino del Cine Iberoamericano. Pero lo que más llama la atención es lo divertida que es. Se ríe de su edad (76) e incluso de su estatura (1,61 metros).

Cuando compartió con la prensa se acomodó en una silla en la que dijo sentirse más pequeña de lo acostumbrado. Ese día vestía sobriamente, nada de excesos. Tras ver un video con su amplia actividad artística, con el sentido del humor que la caracteriza comentó: “Cuando hablan de mí me sorprende porque creo que es de otra persona a la que se refieren. El premio me viene bien. Aunque no parezca tengo 76 años, pero seguiré trabajando porque de no hacerlo me volvería sosa. Veo lo buena que soy como actriz, aunque admito que la cámara hace la mayor parte del trabajo”.

Recibió el galardón de manos de Enrique Cerezo. Agencias

Conocedora de su talento tiene claro que actuar es lo que “realmente hago bien. Un regalo, lleno de muchos golpes de suerte, aunque mi vida personal ha sido complicada. Soy un poca loca”. Carmen visitó Ecuador en noviembre de 2014. Estuvo en el Festival Internacional de Cine La Orquídea (Cuenca), una cita que le rindió un merecido homenaje, donde reconoció que la pasó muy bien. Quiere volver.

La vida de la actriz la marcó Pedro Almodóvar (8 películas, entre ellas 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y 'Volver'). “Nos hicimos bien el uno al otro. Nos conocimos haciendo teatro, nos hicimos súper amigos, lo conozco muy bien”. Sabe lo exigente que es el director. Fue en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' que ellos tuvieron algunos desencuentros que los hicieron distanciarse, pero nada es eterno.

Se reencontraron en 'Volver'. “Pedro Almodóvar, antes no tenía nada, era más alegre. Ahora es más complicado, tiene mucho. Lo busca mucha gente”, dijo.

Aunque su carrera está llena de triunfos, su vida personal no ha sido color de rosa. El padre de sus hijos (Francisco Forteza) le quitó la custodia de ellos, otra de sus parejas (Antonio Moreno) la dejó con deudas, casas embargadas y hasta algunos de sus premios estuvo a punto de perder. Admitió que ha metido muchas veces la pata con los hombres.