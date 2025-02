Predicciones Óscar 2025: Las películas favoritas para ganar este año y por qué

La 97ª edición de los Premios Óscar, considerados los galardones más prestigiosos de la industria cinematográfica, se celebrará este domingo 2 de marzo a las 19:00 (hora de Ecuador) en el icónico Teatro Dolby de Los Ángeles (California, Estados Unidos). La expectativa crece entre cinéfilos y críticos, quienes hacen sus apuestas y analizan las producciones con más probabilidades de llevarse la estatuilla dorada.

Las favoritas para el Óscar a Mejor Película

Con el avance de la temporada de premios, los contendientes más fuertes han comenzado a perfilarse, pero la verdadera decisión se conocerá solo cuando el sobre se abra y se anuncie el nombre del ganador. El creador de contenido y crítico de cine Javier Ibarreche, reconocido por su capacidad de analizar y recomendar películas en redes sociales, compartió sus predicciones:

"Me encantaría ver ganar a La sustancia, Anora o Duna: parte dos. Pero también me encantaría que se llevara el premio la que realmente creo que lo hará: El brutalista. No quiero hacer un chiste, pero la película es brutal", comentó en su cuenta de Instagram.

A lo largo de la temporada, Anora ha ganado terreno con los premios de los gremios de productores, directores y guionistas, consolidándose como una de las principales aspirantes. Sin embargo, Cónclave sorprendió al imponerse en los BAFTA y los SAG, lo que la convierte en una seria contendiente.

Uno de los primeros favoritos fue Emilia Pérez, que logró un récord de 13 nominaciones. No obstante, la controversia en torno a su protagonista, Karla Sofía Gascón, afectó su trayectoria en la carrera por el premio.

Lista de nominados a Mejor Película

Anora

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: Parte Dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Los chicos de la Nickel

La sustancia

Wicked

¿Cómo se elige al ganador de la categoría Mejor Película?

La decisión sobre quién se lleva la estatuilla dorada recae en los votos de los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, un selecto grupo de aproximadamente 10.500 profesionales de la industria.

Para formar parte de la Academia se debe recibir una invitación directa. Aunque los miembros votan según su especialidad en las diferentes categorías, en la elección de la Mejor Película participan todos.

El sistema de votación se basa en la boleta preferencial, donde los votantes clasifican los largometrajes nominados en orden de preferencia. Este método permite que la cinta con mayor consenso entre los votantes termine llevándose el premio Óscar a Mejor Película.

Con una contienda reñida y una temporada de premios llena de sorpresas, los Premios Óscar 2025 prometen una noche emocionante e inolvidable.

