Soy Georgina

Imagen promocional de 'Soy Georgina'. Netflix

Fecha de estreno: 27 de enero

Soy Georgina es un reality show producido por Netflix. Consta de 6 episodios con una duración entre 39 y 43 minutos cada uno. La premisa del reality es contar la vida de lujo de Georgina Rodríguez y los cambios que ha tenido a raíz de su relación romántica con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

El reality ha generó controversias por hablar más de la sociedad consumista actual que de la vida de la propia Georgina.

Maléficio

Maleficio, una película de rituales satánicos. Netflix

Fecha de estreno: 8 de julio

Maleficio, la película de terror más taquillera de la historia de Taiwán. Tras convertirse en un fenómeno en el continente asiático, 'Maleficio' de Kevin Ko llegó a la plataforma con una historia inquietante que ha aterró a millones de espectadores.

La historia presenta a una madre que lucha por romper la maldición que atormenta a su hija. "Mi nombre es Ruo-Nan, la razón por la que estoy haciendo este video. Espero que la gente pueda ayudarme a levantar la maldición que pesa sobre mi hija después de ver lo que tengo que decir", dice la protagonista al inicio de la película, y a partir de ahí empieza el viaje.

Spiderhead

Fragmento de la película Spiderhead. Netflix

Fecha de estreno: 17 de junio

Película de Netflix basada en la historia corta del escritor George Saunders 'Escape from Spiderheard' publicada en 2010 en 'The New Yorker'. Muestra como presidiarios tienen la oportunidad de reducir su condena a través de experimentos sádicos, los sujetos de estudios son cometidos a sustancias que generan diferentes tipos de sentimientos como: amor, dolor, miedo y desesperación.

Pese a que la premisa de la historia es muy atrayente, el final de la película no agradó a muchos. Aún así la película fue muy sonada después de su estreno.

Revancha ya

Foto archivo de Revancha ya Netflix

Fecha de estreno: 16 de septiembre

Una mezcla de comedia juvenil, aventuras y venganza, así se presenta Revancha ya, protagonizada por Camila Méndez y Maya Hawke. La historia sigue a dos adolescentes que buscan incansablemente vengarse de quienes las lastimaron en el pasado. Este film de comedia cuestiona las relaciones sentimentales y las amistades.

¿Quién es Anna?

Imagen promocional de ¿Quién es Ana? Netflix

Basada en hechos reales, Netflix presentó una mini serie inspirada en un artículo publicado en la revista New York Magazine, titulado: "How Anna Delvey Tricked New York's Party People". La historia de la mayor estafadora de Nueva york, Anna Delvey, una famosa neoyorquina que se hizo con el corazón y el dinero de la socialité estadounidense.

Los historia inicia con una periodista que busca desentrañar el caso de Anna, desarrollando un vinculo de amor-odio mientras lucha contrarreloj para sacarle la mayor información posible.

Pinocchio de Guillermo del Toro

Fragmento de la película Pinocchio Netflix

Fecha de entreno: 9 de diciembre

La nueva adaptación del cuento clásico de Pinocho llegó a Netflix de la mano del director y guionista, Guillermo del Toro. Aclamada por la crítica y el público en general por su mensaje, artesanía y corazón, el mexicano toma inspiración del clásico literario de Carlo Collodi y lo traslada a una Italia de 1930.

Stranger Things, temporada 4

Imagen promocional de Stranger Things 4 Netflix

Fecha de estreno: 27 de mayo

Uno de de los más grandes éxitos de Netflix es Stranger Things que con cada estreno de temporada logra posicionarse en el top 10 mundial, pero fue la cuarta que rompió récord como una de las series más vistas. Desde sus efectos visuales hasta sus trágicas y emotivas muertes; la serie saco más de una lágrima en sus últimos dos capítulos, el esfuerzo de todo el equipo su elogiado por la crítica y grandes estrellas del medio literario como Stephen King.

'Monstruo', la historia de Jeffrey Dahmer

Imagen promocional de la serie Dahmer Netflix

Fecha de estreno: 21 de septiembre 2022

Es uno de los títulos más destacados si a hablamos del género true crime. Dhamer esta inspirada en la vida del asesino serial Jeffrey Dahmer. Interpretado por el actor Evan Peters, conocido por sus papeles en American horror history, fue elogiado por su brillante interpretación del monstruo de Milwaukee.

The Crown, temporada 5

Imagen promocional de The Crown temporada 5 Netflix

Fecha de estreno: 9 de noviembre

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, la quinta temporada de la serie disparó el numero de audiencia que quería saber más de la vida real de la familia británica. Sobre todo, porque el foco de atención de esta temporada abarcaba el escandalo que protagonizo el actual rey Carlos III, la princesa Diana de Gales y la que fue amante de Carlos, Camilla Parker Bowles.

El escandalo mediático que represento para la familia real el divorcio de Diana y Carlos, y la publicación del libro 'Diana: Her True Story' en los 90, los hechos son retratado brevemente en la serie dejando a sus fans con ganas de más, aún así la calidad de la serie se mantiene, siendo una de las más vistas en cada temporada

Blonde

Imagen promocional de Blonde 2022 Netflix

Fecha de estreno: 16 de septiembre de 2022

La película basada en la novela homónima de Joyce Carol, pretende contar la vida de Marilyn Monroe sin mucho éxito, criticada por la crítica y el público en general, es una obra cinematográfica que pasa sin pena ni gloria de lo que en realidad fue la vida de la rubia más famosa de Hollywood interpretada por Ana de Armas.

Visualmente hablando es una pieza de arte, sin embargo, los temas extremadamente sexistas atrajeron a los críticos expertos catalogándola de polémica y de mal gusto. En el momento de la publicación del libro que se basa la película Blonde, tuvo muchas críticas tal fue el caso la escritora terminó por decir que se tomó evidentes libertades creativas sobre la vida privada de la actriz.

365 días: Aquel día

Captura de la película 365 Días: Aquel día. Netflix

Cuando Netflix estrenó '365 Días' a principios de 2020, se convirtió en unas de las películas más vistas durante la cuarentena, la inverosímil historia de un mafioso que secuestra a una chica polaca y le da 365 días para que se enamore de él, fue el foco de atención de todos los cinéfilos, pero no para elogiarla. La realización de esta segunda parte (y aún más teniendo en cuenta cómo terminó la anterior) trajo más criticas que la primera entrega.

El argumento de esta segunda parte es casi inexistente, por lo menos hasta los 40 primeros minutos. Las escenas larguísimas de sexo no aportan nasa a los personajes ni a la trama. El morbo la llevó al top 10 de los más visto, pero tanto críticos como usuarios en redes sociales la catalogaron como una saga de "porno light".

Navidad de golpe

Navidad de golpe ARCHIVO

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Película dominguera navideña, que no enseña nada nuevo en contraste con otros films navideños.

Su posicionamiento en el Top 10 de Netflix se debe a la reaparición de la ex estrella Disney Lindsay Lohan, y por su gran referencia a 'Chicas pesadas'. La película entretiene pero pasa como una más del montón.

Bridgerton, temporada 2

Bridgerton temporada 2 INTERNET

Fecha de estreno: 25 de marzo

Las desventuras de los integrantes de la familia Bridgerton ha conseguido el mejor estreno de una serie aclamada por los fans toda la historia de las plataformas, alcanzando los 82 millones de vistas en menos de 28 días. Su segunda temporada estrenada prometió estar a la altura de su antecesora, minorando las escenas de sexo para incluir más trama.

El agente invisible

Imagen promocional de Agente invisible Netflix

Fecha de estreno: 15 de julio (22 de julio Netflix)

Bajo la dirección de los humanos Russo, mismos a los que se les debe el éxito de películas como: Civil War, Infinity War y Endgame. Intentan realizar un thriller de espionaje con escenas que no agrado muchos a la crítica pero aún así se lleva méritos en las épicas escenas de acción protagonizado con grandes estrellas del cine. Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé Jean Page y Billy Bob Thornton entre otros.

Merlina

Escena de 'Merlina' en su episodio 4. Netflix

Netflix retomó a uno de sus personajes más icónicos del cine y la televisión de la mano con Tim Burton. Merlina, es una serie de comedia oscura sobre una adolescente excluida de la sociedad y su etapa como estudiante en la Academia Nevermore, donde intenta dominar su habilidad psíquica emergente y frustrar un asesinato monstruoso. También tendrá que resolverá el misterio en el que estuvieron involucrados sus padres hace 25 años.

1899

Son ocho capítulos que atrapan al lector, quien debe cumplir el reto de armar el rompecabezas que la serie plantea. Instagram.

Fecha de estreno: 17 de noviembre 2022

Tras el estreno de Dark, Netflix le apuesta a 1899, un misterio que el envuelve una llamada de socorro de una embarcación desaparecida meses atrás dentro de un barco camino a Estados Unidos, desencadenarán una serie de sucesos que te harán cuestionar a todo el mundo.

Una serie de 8 capítulos que te dejarán al borde de la silla, sin despegar los ojos de la pantalla.

A través de mi ventana

Escena de A través de mi ventana Netflix

Fecha de estreno: 4 de febrero

La adaptación de la novela de Ariana Godoy del mismo nombre, narra el romance dos jóvenes que nace con la contraseña de wifi de uno de ellos. La falta de historia y coherencia en la trama molestó incluso a los fans del libro que comentan que la película deja mucho por fuera. Aún así se posicionó en el top 10 de lo más visto, pero no por las razones correctas.

Smiley

Escena de la serie Smiley INTERNET

Fecha de estreno: 7 de diciembre

Adaptación de la obra de teatro homónima de Guillem Clua, quien también escribe todos los guiones de la serie. 'Smiley' es una comedia romántica que también tiene bastante de drama. A lo largo de 8 episodios se exploran varias historias de amor con mucha soltura.

Bienvenidos al edén

Bienvenidos al Edén Netflix

Fecha de estreno: 6 de mayo

Una serie que prometía ser el mejor éxito de Netflix resultó pasar desapercibido después de sus primeros capítulos.

A simple vista, 'Bienvenidos a Edén' podría parecer una especie de heredera de 'Perdidos', con un toque del mundo influencer y un poquito de sectas y sociedad distópica. Algo de todo eso hay, pero lo que predomina es dar vueltas sobre las mismas ideas, haciéndolo además de una forma que coquetea peligrosamente con el ridículo.

Heartstopper

Elenco de la serie Heartstopper INTERNET

Fecha de estreno: 22 de abril

Una historia que sobresale por su realismo no solo en trama sino en personajes.

Inspirada en las novelas gráficas de Alice Oseman, Netflix superó por mucho las expectativas de su público y los lectores. Esta serie nos cuenta una historia de amor como cualquier otra, pero con un valor agregado de hacer un excelente trabajo representando al colectivo LGBTQ+ de una manera realista, con actores que parecen adolescentes en busca del descubrimiento personal.

Élite

Promocional de Elite temporada 5 Netflix

Fecha de estreno: 18 de noviembre

La adicción por Élite es inexplicable, lo irreal de sus historias con cada temporada debería posicionarla como un gran fracaso de Netflix, pero cada uno de ellas a logrado colarse en lo más alto del Top 10. Los creadores y productores anunciaron que solo tendrá una temporada más antes de su fin.