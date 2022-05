Lo que llama la atención del colombiano Juan Pablo Urrego, otro de los talentos extranjeros que asistió a los Premios Platino en Madrid, España, es su sonrisa de oreja a oreja y su carácter bromista. Se recuerda su participación en 'Sin senos sí hay paraíso', 'El final del paraíso' y 'El Cartel de los Sapos: El origen'.

La Suka y sus excompañeros, enfrentados Leer más

Aunque es conocido por su trabajo en narcoseries, también ha sido parte de telenovelas como 'Pocholo' (en la que se inició) y 'Las hermanitas Calle'. Cuando era pequeño, soñaba con ser futbolista. Mostró sus habilidades en el segundo encuentro con las estrellas que se desarrolló en el estadio Wanda.

Entonces dijo entre risas que “hizo su mayor esfuerzo”. Sí se defiende. Pero su destino era ser actor. Vivió en Argentina, donde estudió actuación y hasta llegó a pedir dinero en las calles para mantenerse.

Lo más reciente de Juan Pablo Urrego es 'MalaYerba' y 'Primate'. En la primera comparte con la actriz María Elisa Camargo; la segunda es una divertida historia protagonizada por Christian Tappan y que ya se ve en América Latina y Estados Unidos. Todavía no se emite en España, donde el actor aspira a trabajar.

“Siempre fuimos muy unidos con el grupo de actores. Con el director Andrés Beltrán ya había trabajado. El guionista Esteban Orozco siempre estaba en las grabaciones. Entre toma y toma cambiaba las escenas si era necesario. Él daba la oportunidad de aportar, es un lujo decir sus textos. Me divertí y me gustó ser engreído y malo”, dice al referirse a 'MalaYerba', en la que encarna a Ignacio.

Ahora en las producciones trabajan elencos de diferentes nacionalidades.

Algo que es buenísimo. Con los Platino celebramos al cine iberoamericano, ahora las plataformas están globalizadas.

¿Cómo fue su experiencia de compartir con una ecuatoriana en MalaYerba?

Adoro a María Elisa Camargo, es mi amiga y una actriz talentosísima, fue rico trabajar con ella. Es muy rigurosa, yo también soy muy comprometido e intenso. Yo le proponía, ella me proponía y así. Si era necesario, se ensayaba, se repetía...

Juan Pablo estuvo en los premios Platino del Cine Iberoamericano. cortesía

Siempre se lo ve bromeando, no parece intenso.

Soy bromista porque me gusta un ambiente tranquilo y relajado en el set de grabación, pero cuando toca ser exigente lo soy. Con María Elisa volvería a trabajar mañana (risas).

Algunos actores se encasillan en series narcos, usted ha hecho algunas.

Sí, pero no peleo contra eso. Son historias que se consumen mucho, sobre todo fuera de Colombia. En mi país ya están cansados de aquello, el público no quiere que nos sigan relacionando con esos temas, hemos vivido esas situaciones. Entiendo a los actores que no desean hacer más de esos personajes.

¿En qué se fija cuando acepta un proyecto?

Siempre en la historia, si me toca o me conmueve, me interesa. Es importante que mueva fibras. También es fundamental el personaje, un rol que no haya hecho.

Rafael Cuesta: "TC prepara una serie cómica" Leer más

Parece que usted no es de los que se queda quieto...

Así es. En octubre o noviembre, Netflix estrenará una serie en la que interpreto a un futbolista. Jugó en los 80 y 90, una producción biográfica de Andrés Escobar, quien fue asesinado en 1994 en Medellín. Son seis capítulos que se verán. Me preparé para ese rol (risas).

Cuando conquista a una mujer, ¿cuál es su técnica?

El sentido del humor es clave. Soy auténtico, hago chistes, soy bueno para decir chistes estúpidos (risas). No finjo ni pongo máscaras para aparentar ser otra persona.

Conócelo

En 2018 participó en la serie 'Distrito Salvaje', de Netflix, y estrenó 'Historia de un crimen: Colmenares'. También debutó en cine con 'Amigo de nadie'.

En 2019 intervino en la cinta de Fernando Trueba 'El olvido que seremos'. En 2021, estrenó 'Memoria'.