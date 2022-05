La Suka se manifestó tras los ataques que lanzó en contra del programa 'De boca en boca' (donde laboró como reportera casi cinco años) y de sus excompañeros Mauricio Altamirano y el productor Marlon Acosta en el espacio 'Calientitos TV'.

EXPRESIONES se comunicó con ella. El miércoles 11 de mayo no respondió. El jueves recién lo hizo. “Es algo que no me suma, me tiene agotada y no me deja avanzar, prefiero cerrarlo, olvidar, pasarlo, si quieren seguir con la guerra o mandar indirectas o escribiendo lo que sea, se los dejo a ellos; me he desgastado demasiado, he perdido mi tiempo en darles importancia, en seguirles el juego.

Cada persona tiene su verdad y me quedo con eso. Tiempo al tiempo, la verdad llegará”, comentó sobre la polémica armada.

Mientras que El Cuy, quien nunca se queda callado, expresó su malestar. “Dice que la cansaron para que renuncie, eso no es así, yo renuncié y tras de mí La Suka, porque al irme a los reporteros le aumentaron una nota extra, hacíamos 3 reportajes al día y con mi salida eran 4, y en plena pandemia era más complicado conseguir entrevistas; además, ella estaba embarazada.

Que recuerde que en más de una ocasión apareció en vivo como presentadora en algún especial del programa, era un talento más, estuvo hasta en la gigantografía que pusieron afuera de TC, en la sesión de fotos y en la firma de autógrafos tanto en Guayaquil y Quito. Una sola vez no apareció en las promos del canal, porque solo se enfocaron en los presentadores y fue por decisión del área de promociones, no por producción”, es parte de lo que expresó Mauricio.

También indicó “La Suka dice que está vetada y yo también la vetaría, ella está molesta porque en 'De boca en boca' entrevistaron a su esposo y a su suegro (ambos se llaman Gastón), debe recordar y aceptar que la culpa es suya, porque expuso en redes sociales que se iba a divorciar y mencionó que su suegro la insultó.

Priscilla Tomalá, como hicieron otros reporteros, fue y los entrevistó, La Suka creyó que por haber sido parte del programa no se iba a tocar el tema. Eso es contenido de farándula y ella lo provocó; además, me consta que Marlon Acosta la llamó y escribió, porque hablé con él y me mostró los mensajes, hasta por consideración, para que sepa lo que dijeron. Nunca contestó, porque si hubiese respondido, estoy seguro de que Marlon le hubiera dicho: ‘Me interesa tu entrevista y te espero en vivo cuando estés más calmada’, pero como no contestó, se la llamó en vivo a la mamá de ella para tener al menos una versión en favor de La Suka.

También dice que le contaron que Priscilla Tomalá renunció porque le hicieron lo mismo que a ella, que la ignoraban y no la incluían; eso es falso, la renuncia de Priscilla fue por motivos de índole personal”.

El productor Marlon Acosta se expresó de manera tajante sobre las declaraciones de La Suka, “siempre se la tomó en cuenta en las celebraciones del canal, del programa, se le organizó el cumpleaños, se le cubrió la boda, baby shower, revelación del sexo del bebé, también estuvo en campañas, sesiones de fotos o presentaciones playeras. La foto de la piscina fue en una reunión de Navidad. También la convoqué al especial de Halloween, todos se disfrazaban.

Cuando ganamos el premio ITV en 2017, también estuvo y cuando se retiró de 'De boca en boca', le organizamos la despedida. Ya no estaba ella en el espacio, sin embargo, se la invitó al aniversario del año pasado. De qué se queja, no se la marginó. Si está molesta porque no fue presentadora, para serlo hay que estar preparada. Aquello no depende de mí, todavía le falta, necesita más fluidez, mejorar el léxico.

Está enojada con Silvana Torres porque no le contó sobre la enfermedad de Miguel Cedeño. El tema de la salud es delicado, ni a los chicos se los dije de inmediato, lo hice luego de tres semanas, hay que respetar y consultar primero a la familia”.