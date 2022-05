La expresentadora Liliana Troya, quien vive en Miami, Estados Unidos, desde hace 7 años, tira la casa por la ventana para celebrar el miércoles 11 de mayo sus 43 años de vida. Por este motivo ha organizado un festejo en un yate.

Algunos de sus amigos han viajado especialmente para compartir con ella, Gabriela Guzmán y su esposo, Fabricio, y la modelo Rocío Cedeño. Lamenta que no puedan asistir el productor Marlon Acosta y los presentadores Jorge Heredia, Henry Bustamante y Miguel Cedeño, quien no se perdía ni una farra en Miami.

La mamá de Liliana (Rosa) también será parte de la celebración. “Vivir a la distancia es difícil y soy privilegiada que en fechas como estas, parte de los míos estén aquí. Aquello me hace feliz. La reunión en un yate será el mismo día, así me gusta. Algunos amigos me harán falta”, cuenta la expresentadora de RTU y también fue parte de 'Divinas' de Canal Uno. Hace siete meses estuvo en Machala, Ecuador, para someterse a una operación de manga gástrica. Ha perdido 70 libras.

Antes de la manga gástrica. Archivo

Lo físico no es su único cambio, además se divorció hace seis meses. Ya hizo borrón y cuenta nueva.

“Estoy en la mejor etapa de mi vida, después de la cirugía siento que nació una nueva Liliana. A pesar del tumor benigno que tengo en mi garganta, aún está ahí, debo regresar a Ecuador para seguir con el chequeo y ver si ya es posible operar”. Hace 6 años tiene una pequeña empresa de turismo. Ella se hizo una sesión de fotos, en la que luce su nueva figura y en otra imagen se ve su año de nacimiento (1979).