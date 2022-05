Tras los problemas sentimentales que Carolina Jaume atravesó con su expareja Allan Zenck, fue obvio que la salud mental de la presentadora y actriz estaba muy afectada. Hubo de todo: denuncias, comentarios en las redes sociales sobre la intimidad de la pareja (que ellos mismos contaron) y hasta terceras partes involucradas.

Como si no pasara nada ingresó al espacio 'En contacto', de Ecuavisa, y para remate la mandaron a Turquía a la casa de 'El poder del amor', donde está sobreexpuesta y haciendo el ridículo. Durante esta semana debutó en el reality y entre las primeras perlas que lanzó dijo que fue jefa de Nathalie Carvajal, en 'BLN', de Canal Uno. Eso sorprendió a la prensa rosa y a gente que trabajó en esa empresa. Entonces Jean Paul Prellwitz era gerente nacional de producción y ella no fue jefa de nadie.

A Carolina no se la ve bien, se nota que no encaja en el grupo, a veces parece nerviosa. Imaginamos que estar en el ojo público (no solo en Ecuador sino de otros países) le causa estrés, hace comentarios fuera de lugar y ni la ropa que viste la ayuda. Estar ahí le hace más mal que bien. Y en todos los sentidos.

Algunas opiniones en las redes sociales: julyalt: “No me gustó para nada su entrada, lamentablemente queda pésimo, me parece que es muy grosera”. lucho_fb_1980: “Llegó sobrada y pateando al perro”. paola.j.cedeno: “El formato del programa desde su inicio era para participantes más jóvenes. Ojo, no tengo nada en contra de personas de más edad, solo que no encaja”. leidy.diaz.3760: “Y Ecuavisa no tenía más opciones o nadie se prestó para el circo”.

Al canal solo parece importarle que se mejore la sintonía. Según Mercy León, comunicadora de espectáculos, “a Carolina se le presentó la oportunidad de ir a El poder del amor y sin pensarlo aceptó. Lo mismo ocurrió cuando le ofrecieron formar parte de En contacto y contar su historia amorosa, sin dudarlo aceptó. Un lunes ya estaba en el matinal sentada llorando y compartiendo su vivencia. Ahora no debe exagerar ni creerse la jefa de nadie. Debe mostrarse tal cual es, no fingir o mentir y ser humilde”.

En la emisión del viernes 6 de mayo, Carolina Jaume admitió estar haciendo el ridículo.