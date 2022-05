En el estadio Wanda del Atlético de Madrid, Ale Boada no soltó la bandera.

Desde que llegó a Madrid, la chica ‘En corto’, de Teleamazonas, Ale Boada sintió algunos malestares, entre ellos, mareos y durante la permanencia en la ciudad casi no comió. Llegó a pensar que estaba embarazada, pero solo fue una falsa alarma. "La cigüeña no viene a mí", aseguró a EXPRESIONES.

Va a tener seis años de matrimonio con Pablo Villacís, pero los niños no son prioridad. "No estamos buscando todavía. Me gusta mucho mi trabajo, los horarios son complicados y los hijos requieren de mucho tiempo y atención".

Seguramente esas molestias se debieron al cambio de horario, la falta de alimentos y el corre corre que exigen estas coberturas (Premios Platino del Cine Iberoamericano).

Cuando visitó el estadio Wanda del Atlético de Madrid no aflojó la bandera de Ecuador. A cada jugador se la mostraba, aprovechando el próximo Mundial de Fútbol y que nuestro país jugará en ese encuentro deportivo.

Por cierto, la inquieta reportera perdió la credencial que le permitía tener acceso a las entrevistas, alfombra roja, etc. Finalmente le dieron otra.