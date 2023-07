En las redes sociales se ha creado una expectativa sobre el regreso de Poncho Quintero, quien fue parte del desaparecido 'De boca en boca' (TC) y de 'Los hackers de la farándula' (Ecuavisa). De ambos espacios salió mal parado y, además, se armó un gran relajo cuando hizo comentarios fuera de lugar sobre los problemas de depresión que padece la actriz Érika Vélez, quien ahora no lo puede ver ni en pintura.

Según el director y presentador de 'Calientitos TV', Santiago Castro, Poncho será parte de este programa, que también contará con Verónica Saltos, Leonela Gallardo, a quien llaman La indomable, Aura Arce, entre otros. Afirma que habrá sorpresas. Saldrá el primero de agosto, a las 21:00 por el Uno (canal 12, Guayaquil) para hacerle la guerra a 'BLN, la competencia' que se acaba de estrenar por Gamavisión con Eduardo Andrade y Karin Barreiro.

No es algo que a Eduardo le quite el sueño, ya que se siente feliz y emocionado de regresar a la TV. Volviendo a 'Calientitos', Santiago que es parte de 'Los hackers' no puede estar en dos pantallas. Como siempre algo trama. ¿Dejará a su casi mamá Betty Mata?

Karin Barreiro y Eduardo Andrade. Cortesía

Deja la farándula por el marido

Hablando de 'Calientitos TV', el espacio se ha renovado. Desde hace un buen rato Rey Vásquez no forma parte, incluso tiene su programa digital propio, 'La contra'. Él y Santiago Castro no se soportan.

Ahora salió Soraya Guerrero, quien afirma que se marcha “en buenos términos” y agradecida con Santiago. “Me voy de empleada de mi marido, voy a trabajar con él”, dice y añade que deja la farándula. Hace rato le picó el bicho y complicado que la picazón se le quite tan fácilmente.