A veces la presentadora Fiorella Solines (35) está en Guayaquil, otras en Miami. Por ello, dice tener dos hogares que comparte con su esposo, Felipe Andrés Zúñiga. En Estados Unidos vive desde hace casi 9 años. Por su trabajo casi siempre está viajando a cualquier parte del mundo, sobre todo a Europa.

Luis Antonio Ruiz ya no sigue en Teleamazonas Leer más

Junto a su gran amiga Lina Polania presenta el programa de moda 'Girls O’Clock', que se emite los sábados a las 20:30 por la cadena RCN. Fue parte de Hola TV durante 5 años. Ahí nació su amor por la moda y conoció a las grandes marcas y a las distintas colecciones. En septiembre ofrecerá un curso online de asesoría de imagen durante 21 días.

Usted se ha convertido en una especie de embajadora de la moda.

Me encantaría, pero quisiera ser una embajadora de la moda ecuatoriana y latinoamericana, aunque viaje por todo el mundo. Cuando se vive en Estados Unidos se acoge una bandera como latina porque se está rodeada de esa comunidad. He aprendido a valorar el trabajo de nuestros artesanos, la mano de obra.

Es un mundo fascinante, pero no es tan fácil el acceso...

No ha sido nada fácil, sobre todo establecer una relación con las marcas de lujo, porque el mercado latino no es apetecido por ellas por un tema de consumo. Pero se están abriendo las puertas porque se ve a los cantantes latinos como Shakira y Maluma en las primeras filas de los grandes desfiles.

Existe más presencia, pero la apertura es complicada. Cada seis meses se da el calendario oficial de la moda. Cada semestre volvemos a tocar puertas. Enviamos correos electrónicos. Es una relación que se da poco a poco, se va ganando la confianza.

Anita Buljubasich: “Yo no estoy promocionando pastillas para perder peso” Leer más

¿Por qué quiso ser parte de este mundo?

Me iba a casar, necesitaba disponer de más tiempo. Con Lina se nos ocurrió viajar por los Fashion Week del mundo. Así nació el programa que presentamos, dirigimos y producimos. Era noviembre de 2019. A punto del caos que se originó con la pandemia. Una semana antes del evento recién confirman el cupo de cada medio y en cada lugar es diferente. Para los latinos, el cupo es muy reducido.

En París Fashion Week es mucho más cerrado, y es como en Milán se debe tratar con cada marca. En cambio, en Madrid se tiene acceso a todas las firmas. Es un gran desgaste porque hay un evento tras evento. Los desfiles son una locura. Todavía no he podido cubrir la Semana de la Moda de la Alta Costura, es mi sueño. El vestido más barato puede costar 80.000 dólares, son exclusivos. Solo entra gente que puede comprar y prensa selecta.

Con esta vida, solo pasa de avión en avión.

(Risas) Una vez al mes voy a alguna parte del mundo para grabar el programa. Cada seis meses son los grandes eventos. En febrero y septiembre, primavera verano-otoño invierno. Ya mismo toca y hago la ruta Nueva York, Londres, Milán y París. También he hecho Dubái y Madrid. En estos eventos me he encontrado a gente muy famosa, pero toca ser profesional, actuar normalmente, no puede salir el fanatismo. He visto a Orlando Bloom, Cara Delevingne...

No todos tienen la mejor actitud, pero estás ahí. He visto un montón de veces a Kim Kardashian. Todo es una locura alrededor de ella. Es muy ordinaria, chiquita, pero siempre está impecable. A Sharon Stone no le pasan los años, luce preciosa y tiene un cuerpazo.

¿Quiénes las visten para ir a estos eventos a los que van los mejores diseñadores del mundo, las marcas más exclusivas y celebridades?

Como hemos llegado a establecer una buena relación con algunas marcas importantes, algunas nos ayudan con el vestuario. Llegamos un día antes para escoger el look. No con todos se da aquello. Además, usamos creaciones de diseñadores latinos, desde enero los contactamos para armar el vestuario que nos llevaremos a los diferentes viajes. En Ecuador, uno de los mejores es Eduardo Villamar, quien nos ha hecho ropa, también de Colombia, México, Guatemala, Costa Rica...

Tratamos de llamar la atención, para resaltar entre tanta gente. Tenemos dos looks por día. En ocasiones nos toca invertir en zapatos, accesorios. No se puede pretender que nos den todo. En los fashion, las puestas en escena son muy estrafalarias y artísticas.

¿Ahora ya se considera una experta en moda?

Ahora sí, porque estoy trabajando en eso. Vivo la moda y entiendo mucho. Sé cuáles son las tendencias que vienen. Si veo varias veces los mismos colores o que están usando plumas, es eso lo que se viene. La tendencia tiene su momento, cuando se inicia y muchas veces no se la reconoce, cuando está en su boom y cuando está en declive. Se entrena el ojo.

Lastimosamente, en Ecuador no hay esos grandes desfiles...

En Ecuador hay talento emergente, pero son pocas las marcas que tienen una propuesta. Mis amigas dicen que les encanta como me visto, pero que jamás se vestirían como yo. No están acostumbradas y prefieren estar en una zona segura, no quieren salir de ahí. No hay ese riesgo por la moda. Lo que hay es que a través de las redes sociales la gente lo ve e intenta copiar algo del estilo. Yo considero mi estilo fashion, puedo vestirme con un jean y camiseta, pero siempre habrá un elemento diferenciador, una gran cartera o unos zapatos de tacones fucsia.

¿Es decir que es una fashionista?

Soy fashionista con toques de clásico, soy de esas personas que no solamente tienen el gusto desarrollado por la moda, se arriesgan con su look, no tienen miedo.

Es muy común que las mujeres se aloquen comprando trapos. ¿Usted lo hace?

(Risas) Me he calmado un poco desde que vivo en Estados Unidos, porque la ropa está a mano. Además, yo trabajo en todo lo referente a la moda, me pongo los looks más locos para los fashion, por ello trato de lucir sencilla en el día a día. Lo mejor es usar blazer, tengo muchos en todos los colores y estampados, así como pantalones. Es lo más elegante.

Me regalan ropa los diseñadores o las marcas, mi esposo sufre cada vez que me ve con fundas. Me he propuesto que por cada pieza que entre en mi casa, otra salga. Siempre regalo o dono. Tengo dos clósets en Miami, otro en Ecuador. Mis inversiones están en las carteras, aunque también en los zapatos. El clóset perfecto es el que tiene de todo.

Dicen que lo que es moda no incomoda.

Es cierto, también la moda debe acomodarse a cada persona. A mis 35 años no me pongo nada incómodo. Me encantan los overside. Siempre tengo un blazer en mi carro. Ya es hora que las latinas nos despidamos de lo apretado, de la licra, esa ropa que parece que va a explotar de lo apretada que está.

Presenta el programa de moda 'Girls O’Clock. Cortesía

La actriz y cantante Jennifer López es famosa por lucir siempre ropa ajustada.

Ella tiene que dejar a su figura descansar. No la he entrevistado, pero la he visto. Creo que cuando mejor se la ve es cuando está cubierta arriba o abajo.

Anna Wintour, la editora de Vogue, es reconocida por su talento periodístico, pero con fama de insoportable.

La he visto muchas veces, es insoportable, me la encontré caminando en las calles de Milán. Es una eminencia en la moda, pero más que nada es empresaria. Nadie es como Anna, se inspiraron en esta mujer para hacer la cinta 'El diablo viste de Prada'. Va a los desfiles con sus clásicas gafas, no le gusta que la gente se le acerque. Recuerdo que unas chicas se le acercaron, quisieron saludarla, pero no lo permitió, las ignoro completamente.

Tiene una vida solitaria, es muy seca, siempre anda con una asistente. Llega a los eventos, ve lo que tiene que ver y se va de inmediato. No conversa con nadie, no interactúa.

A la pareja de Gerard Piqué, Clara Chía, la criticaron por la creación de Victoria Beckham que lució en la boda de su cuñado.

El vestido de Clara Chía fue cualquier cosa, un traje como para irse a la playa. El mayor problema es que las mujeres no conocen su cuerpo y no tienen claro qué les queda bien. La carrera de Victoria siempre ha estado enfocada para mujeres como ella, en el mercado no todas tienen su figura, quizá aquello no le ha permitido avanzar. En las dos últimas temporadas ha cambiado aquello.

¿Hasta qué punto existe la inclusión en la moda?

Existe la temporada de vacaciones y los diseñadores lanzan la colección Crucero, de playa. Las marcas de lujo la presentan en cualquier parte del mundo. Acaban de hacerlo en Miami con Naomi Campbell y Pamela Anderson, quien fue muy criticada porque ya se la ve mayor. En este evento participaron chicas que no tenían piernas, mayorcitas, con otro color de piel e incluso un trans. Fue inclusiva a todo nivel esta pasarela. En Armani no he visto diversidad en ese sentido y no creo que se dé porque son fieles a los que ellos quieren.

También dijo...

“Mi esposo es un pilar en mi vida, cero celoso. Me apoya en todo, es comprensivo y es mi principal crítico con el programa. Yo vengo a Ecuador más de una vez al mes, hemos hecho funcionar nuestra relación. Quiere niños, yo me muero de ganas. No concibo la vida sin hijos. Sueño con ser mamá, pero amo mi vida actual, en noviembre empezaremos a buscarlos. Aunque esté embarazada saldré en el espacio de moda, deseo trabajar hasta el último momento. El bebé seguramente nacerá en Estados Unidos, soy ciudadana norteamericana”, cuenta.