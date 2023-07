Luis Antonio Ruiz ya no sigue en Teleamazonas

Luis Antonio Ruiz ya no es parte de Teleamazonas. “Han sido 20 años despertándome a las 3 y media de la madrugada. Como todo en la vida hay un momento en el que se tiene que decir adiós, este es el momento adecuado. Nos damos cuenta cuando hay que dar la posta y no esperar a que te lo digan. Llegó ese momento, nunca propuesto, jamás insinuado, pero yo lo entendí.

Quería caminar por otros lados, dedicarme a las redes sociales. Cierro este capítulo de mi vida que me ha dejado muchos amigos y ha sido una experiencia maravillosa”, expresa en TikTok el comunicador que ahora está dedicado a la radio.

Se tomó unas largas vacaciones, no volvió. Ya todo era cosa juzgada. No se quiere ir peleado. Atravesó una de las peores etapas de su vida en el lindo canal, cuando le diagnosticaron cáncer linfoma no Hodgkin. Pudo vencer la enfermedad y ahora cuenta la historia.

Jorge Escobar y Denisse Murillo. Cortesía

En corre corre por la salud de su esposa

El presentador y reportero Jorge Escobar, de RTS, ha pasado algunos corre corre con su esposa, Denisse Murillo. Antes de su boda religiosa el 10 de junio, a ella le dio una fuerte alergia a la garganta. Todo su sistema respiratorio se afectó y, para estar en buen estado para la ceremonia, debieron aplicarle inyecciones y otras medicinas.

Ahora debió operarse de emergencia debido a una apendicitis. Por fortuna no hubo mayores contratiempos, solo el estrés de Jorge.

La hija de la actriz se casó

La chochera invade el corazón de Maricela Gómez, a quien se le casó su hija Emily con Carlos Merizalde, su nuevo hijo, como ella lo llama. La actriz, quien además es psicóloga, le dio algunos consejos: “Ríanse mucho, sean amigos, esposos, novios y amantes, no dejen que el enojo los ciegue, cuando este pase, hablen, no olviden que todo tiene solución”. Las colegas de Maricela, entre ellas Pamela Palacios, compartieron con los recién casados.