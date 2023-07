Gente inescrupulosa ha tomado el nombre y la imagen de Anita Buljubasich para asegurar que con unos productos que ellos promocionan la expresentadora perdió peso.

Hace 9 años, ella se hizo la manga gástrica y poco a poco fue adelgazando. La noticia se dio a conocer a través de los medios de comunicación. “Aquello es una estafa, me molesta que tomen mi nombre. No tengo ni idea qué contienen esas pastillas llamadas Lipoxin, denuncio esta situación, me da miedo que alguien tome ese producto creyendo que lo recomiendo y le pase algo. Han puesto avisos en Facebook e Instagram. De paso hacen creer que les he dado una entrevista”, comentó.

En la nota que supuestamente le hicieron, se afirma que la Fundación de Alimentación y Nutrición la demandó tras revelar su secreto en un espacio televisivo, lo que hizo que la gente ya no acuda a nutricionistas ni a gimnasios. No es la primera vez que se utiliza la imagen de un talento de pantalla para hacer publicidad falsa.

Ocurrió lo mismo con María del Rosario Gutiérrez, quien también lo dio a conocer. En enero pasado el doctor Marco Albuja, de 'Hacia un nuevo estilo de vida', denunció que un grupo de presuntos estafadores se tomó su nombre para vender en redes sociales un suplemento conocido como Vitalex que, según decían, ayuda a reducir la hipertensión. En una transmisión en vivo, él habló con uno de los vendedores y los desenmascaró.