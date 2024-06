¿Qué hacer en Guayaquil? Planes para el 28, 29, y 30 de junio

Este fin de semana, la intensa ciudad de Guayaquil ofrece una serie de emocionantes actividades musicales, recreativas y ambientales, para disfrutar con la familia y amigos. Desde espacios para la aventura, música hasta producciones teatrales. EXPRESO te deja una agenda que puedes seguir:

TEATRO SÁNCHEZ AGUILAR

¿Qué hacer si te gusta escuchar salsa? El Teatro Sánchez Aguilar presenta 'La vida es hoy', un espectáculo que te hará sacar los pasos prohibidos, cantar y hasta emocionarte con las mejores canciones de salsa de todos los tiempos.

Disfruta de los éxitos de Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Willie Colón y muchos más interpretados por más de 30 artistas. El evento lo podrás disfrutar desde este sábado 29 de junio a las 20:00. El valor de las entradas está entre $25 $35 y $50.

El primer musical de salsa de Guayaquil, escrita y dirigida por Christian Valencia, autor de 'Enredos, el musical', 'Julio, el musical', 'Amante a la Antigua', 'El amor es un cabaret' y muchos otros éxitos teatrales.

PARQUE SAMANES

Un Family Day con juegos, show musical, comida, risas y la oportunidad de darle un hogar a nuestro amigo de 4 patas. En Parque Samanes podrás divertirte y tener acceso a brigadas médicas para su mascota. La cita es el 30 de junio de 10:30 a 16:30. La entrada es gratuita.

LA CUADRA

¡Las vegas en Guayaquil! Así de loco es la fiesta que prepara La Cuadra, para los amantes de la buena música. Una fiesta con show de Marilyn, estación de Tattoo, ruleta de Póker, blackjack, un musical en vivo y espacio para fotografías. Se dará el 28 de junio a las 21:00. La entrada a tan solo $5. ¡Corre y no te quedes sin la tuya!

COPA AMÉRICA

¡Fin de semana sin fútbol, no es fin de semana! Por ello, no puedes perderte este domingo 30 de junio, el enfrentamiento entre Ecuador vs México en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un decisivo partido que definirá su clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024. El encuentro está programado para las 19:00 y promete ser un espectáculo emocionante para los aficionados del fútbol.

Ecuador llega tranquilo tras una victoria de 3-1 sobre Jamaica el pasado 26 de junio. Los goles de la Tricolor les brindaron una diferencia de goles favorable, que podría ser determinante para asegurar el primer o segundo lugar en su grupo.

Cinco películas que puedes ver en Netflix este fin de semana

Si no deseas salir de casa y prefieres un plan 'light' con tu familia, te dejamos las series más populares de Netflix para que disfrutes este 'finde' desde la comodidad de tu cama.

Mi reno de peluche The Gentlemen: La serie Los Bridgerton ( temporada 3) El problema de los tres cuerpos Siempre el mismo día

