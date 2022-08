Pitizion empezó a estar en la mira de la industria musical desde el 2019, cuando lanzó Ella, su primer tema con Universal Music que en 2020 se viralizó en Tik Tok. A partir de ahí su carrera comenzó a crecer no solo en número, sino también en fanáticos. De allí, justamente, los nervios y la felicidad que siente la colombiana por ofrecer sus primeros shows individuales a su gente. Hoy estará cantando en Ciudad de México, luego en Bogotá y finalizará el viernes en Quito.

En la conversación que tuvo La Piti con EXPRESIONES adelantó el nombre de su próximo sencillo y habló sobre otros proyectos actorales que están en puerta. No se pierda todo lo que reveló.

La entrevista

¿Cómo está el alma de Pitizion en estos momentos?

El alma de Piti está soñando, queriendo seguir creyendo y creando porque obviamente hay días en los que, como cualquier ser humano normal, me cuestiono muchas cosas. Pero siento que este va a ser un momento (los shows) que Dios le va a regalar a mi alma, muy especial. Poder cantar las canciones que en algún momento han sido parte de mi proceso, de mi vida, y con toda la seguridad, la gente va a sentirlas también. Creo que mi música y mis letras son para escuchar con atención.

¿De dónde sale la idea de que el tour se llame Del alma pa’ dentro?

Estaba hablando con mi equipo y me preguntaron, ¿cómo quieres llamarlo? Quería que así se llamara mi álbum, Del alma pa’ dentro, porque si tú me preguntas qué es la música para mí, es literalmente todo lo que hay en mi alma. No sé cómo explicarte. ¿Qué es lo más profundo que Piti tiene? Su arte. Le he hecho canciones a mis mejores amores, a mis peores, a mi padre que ya no me acompaña, a mis momentos más especiales, a los no tan felices. Al final del día eso es todo lo que tengo.

Sus canciones hablan de muchas temáticas: empoderamiento, amor, despecho, ¿En cuál estado de ánimo está ahora?

Siempre voy haciendo lo que el alma me va pidiendo. Todo es con el alma, me debería de llamar alma (risas). Hace poco me decía una amiga: “Qué risa porque tú vas escribiendo lo que vas sintiendo”. Tuve un amor hace un tiempo, un amor muy corto, fue súper efímero, y a ese chico le hice como tres canciones en dos meses. Dije, de aquí soy, aquí me caso (risas) y duró dos meses. Salieron unas canciones tan hermosas, porque Piti estaba enamoradísima, y de la nada llegó otro momento no tan feliz, y escribí también sobre eso. Vivo un día a la vez.

Hace unas semanas, en Instagram estuvo mostrando algunos adelantos de canciones nuevas. ¿Cuál es el próximo lanzamiento?

La verdad es que han habido muchos cambios en mi equipo y en el proyecto, eso ha hecho que me demore un poco en sacar canciones. Pero también soy fiel creyente que el tiempo y el plan de Dios es perfecto y, al final del día, van a salir cuando tengan que salir. Creo que viene una canción pronto que se llama Nadie me vuelve a joder (risas). Me encanta, porque primero es ‘Piti la más feliz, te amo por siempre’ y, la canción siguiente, lleva ese título, y con un mensaje de ‘no me vuelvo a enamorar’. Ese tema lo escribí hace cuatro años y no va dedicado a nadie en este momento de mi vida. Por ahí puse un preview en las redes y, como te digo, nos estamos acomodando, pero nunca dejando de hacer música.

La actuación sigue presente

Este año, Piti volvió a la televisión. Primero lo hizo en un reality show creado por Amazon Prime y MTV llamado Latin flow, en el que se podía ver el día a día de la cantante. Luego Disney tocó su puerta para El club de los graves, una serie musical en la que el protagonista es Carlos Vives. Así describió la experiencia: “Fue fuerte, pero fue muy especial. Volver a interpretar un personaje fue bien particular. Hacerlo con ellos (Disney) es un sueño para mí, es un ‘check’ en mi lista. Es netamente musical, mi papel es de una cantante. Tal vez este año volvemos a hacer otra producción televisiva y ese lado actoral va a seguir presente en mi vida porque ¿por qué dejarlo ir?”, finaliza.