La exdirectora del reality 'Combate', Pili Navarrete, acaba de lanzar una línea para mujeres con sobrepeso que lleva el nombre de Cotton Candy Plus por el aniversario de Cotton Candy. Son prendas inspiradas en las tallas grandes de la L a la XXX. La colección se llama María y los vestidos llevan los nombres de sus primas: María Gracia, María Belén, María Andrea...

“Casi todas nos llamamos María en mi casa”, comenta Pili, quien tiene una tienda al norte de la ciudad (de ropa, cuidado personal y facial) y pronto abrirá un show room.

“El problema de las mujeres pasadas de peso es que no encontramos ropa con facilidad. Debo viajar para comprarla en otra parte, eso siempre es un dolor de cabeza”.

Pili estudió cosmetología y cosmiatría y recientemente se graduó. No ha descartado la TV, en esta trabajó desde los 19 a los 40 años.

“Le dediqué mi vida, he recibido propuestas, pero no se han concretado, no me interesa dedicarle el mismo tiempo de antes, ahora la televisión deberá ajustarse a mi emprendimiento, a mi nueva vida”, añade convencida.