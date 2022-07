Generalmente han tenido el cabello claro, pero para darle un giro a su apariencia, famosas han optado por el color rojo. Este tono se relaciona con las mujeres apasionadas, libres y seductoras. El pelo rojo es la máxima expresión de sexualidad y deseo. EXPRESIONES les muestra algunos de los talentos que lo lucen o lo han lucido por un tiempo.

Nathalie Carvajal

La chica reality Nathalie Carvajal se fue rubia a Turquía para participar en 'El poder del amor' y volvió pelirroja. Le queda bien, pero por tratarse de un tono fuerte o chillón sería conveniente que no abuse de los pronunciados escotes, ya que la combinación de ambos la hace caer en el mal gusto.

Gabriela Pazmiño

Recientemente la presentadora Gabriela Pazmiño se tinturó el cabello de ese tono. Hizo el cambio antes de estrenar el segmento 'Ñañita del alma', de 'Noticias de la mañana' de RTS. No le queda mal, pero sería preferible que no sea tan largo. Corto se la vería mejor.

Gabriela Pazmiño. cortesía

Catherine Velasteguí

Todavía no nos acostumbramos a ver pelirroja a Catherine Velasteguí. La actriz siempre se caracterizó por su rubia cabellera. Quiso dar un cambio y sorprender, lo consiguió.

Catherine Velasteguí. cortesía

Jasú Montero

La cantante y presentadora Jasú Montero casi siempre lució el cabello rubio, pero quiso experimentar con el rojo a inicios del 2020. Fue criticada duramente por el cambio de look y le dijeron que parecía tecnocumbiera, que no le quedaba. Ella no hizo caso. Lo llevó por un tiempo y ahora está nuevamente rubia.

Jasú. Archivo

Lucille Ball

En 1950, la primera estrella cuyo cabello rojizo conquistó por su talento y humor al mundo fue Lucille Ball, quien por seis años protagonizó su show 'I love Lucy'. Aunque su cabellera famosa no era quizá natural popularizó esa tonalidad extendiéndola en mujeres que no se perdían su cómico programa. Todas querían parecerse a la carismática y única Lucille.

