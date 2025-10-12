Expreso
Pedro Pablo Duart.
Pedro Pablo Duart con su hijo Cayetano.Cortesía

Pedro Pablo Duart: "La primera y última vez que me separo de mi hijo tanto tiempo"

Fue invitado a Alemania para participar en el Programa Diálogo sobre Política y Representación

En 2025, el político ecuatoriano Pedro Pablo Duart vivió una de las etapas más significativas de su vida: se convirtió en padre de Cayetano, su primer hijo. Desde entonces, su vida cambió por completo.

Recientemente fue invitado a participar en el Programa Diálogo sobre Política y Representación, en Alemania del 4 al 11 de octubre, tras ser reconocido por la Fundación Konrad Adenauer como uno de los líderes políticos latinoamericanos.

Extrañó a su hijo

Aunque esta experiencia ha sido una oportunidad importante para su crecimiento profesional, confiesa que ha sido difícil estar lejos de su pequeño, quien acaba de cumplir siete meses. “Será la primera y la última vez que me separo de mi hijo (se quedó en Guayaquil) por tanto tiempo”, comentó con nostalgia.

El pequeño nació en febrero, pero sus padres optaron por mantenerlo lejos del ojo público, hasta cuando alcanzó seis meses de edad.

Cayetano no tiene un significado específico en términos de su etimología, ya que no deriva de una palabra con un significado particular. Tiene su origen en Italia y está vinculado a la ciudad de Gaeta. La forma original del nombre es Caietanus, que se usaba como gentilicio para referirse a los habitantes de Gaeta.

Reuniones de trabajo

Pedro Pablo Duart.

Pedro Pablo Duart: Su primer cumpleaños como papá

Pedro Pablo Duart fue Gobernador del Guayas (2019-2020) y candidato a la Alcaldía de Guayaquil en 2023.

Durante su visita a Alemania, él sostuvo diversas reuniones y participó de varias mesas de trabajo.

Se reunió con Leopoldo Born, secretario general de juventudes del CDU en Hessen, partido de Ángela Merkel y visitó a Benedict Seeman, alcalde de Rhein Nahe.

