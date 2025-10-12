Dora West: "No crean todo lo que ven en redes sociales"

La presentadora reportó la página de Facebook en la que se están publicando noticias falsas de ella

Dora West ha expresado su indignación, con toda razón, ante la creación de una página falsa en Facebook que supera los 800.000 seguidores y difunde informaciones falsas sobre su vida personal y profesional. Una de esas publicaciones fue una supuesta despedida de la revista En contacto y la otra: rumores sobre conflictos con su esposo, Danilo Vitanis.

“Lo preocupante no es solo la mentira, sino el poder que le otorgan a esa página falsa, que incluso podría estafar a la gente. No crean todo lo que ven en redes sociales. Y a quienes replican ese tipo de contenido de farándula, les pido que no contribuyan a dar notoriedad a estos infames ni sean parte de sus engaños”, declaró la presentadora.

"Muchas personas caen fácilmente"

En conversación con EXPRESIONES, ella añadió: “Ya la reporté y he pedido a mis conocidos y seguidores que hagan lo mismo. Ojalá se logre algo. Muchas personas caen fácilmente. No entiendo cómo pueden darle tanta credibilidad a una red social. Es terrible. Cualquiera puede usar tu nombre y crear una cuenta para decir lo que quiera”.

El caso evidencia la fragilidad de la veracidad en el entorno digital y la urgencia de un consumo responsable de información.

Su ingreso al matinal

En enero del 2021, Dora ingresó al matinal, sin imaginar que le iba a tocar despedir a su nuevo compañero Efraín Ruales, a quien asesinaron, el 27 de ese mes y año. Ya tiene casi 5 años laborando en Ecuavisa.

En lo personal, en 2012 contrajo matrimonio con el bailarín brasileño Danilo Vitanis, con quien tiene un hijo llamado igual que su padre.

