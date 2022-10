Máster en Comunicación Política que se desempeñó como gobernador del Guayas. Hoy, Pedro Pablo Duart es uno de los postulantes a ocupar el nuevo sillón de Olmedo para el próximo año. EXPRESIONES lo invitó a que responda El Cuestionario.

¿Usted es un hombre que suma y multiplica?

Siempre. Me gusta construir y aportar dentro de mis posibilidades. Tenemos una fundación (Progresa) con la que hacemos trabajo en territorio.

¿En qué ocasiones resta y divide?

No te podría responder eso, siempre doy lo mejor de mí donde me encuentre. Me tocó estar en el estallido social de octubre del 2019 y en los primeros meses de la pandemia. Aporto y construyo.

¿Qué tal su experiencia como gobernador?

Muy enriquecedora, aprendí mucho.

¿Se ve como un superhéroe sin capa?

No, no creo en los superhéroes, aunque cada uno debe hacer su mejor esfuerzo para sacar esta ciudad adelante. Guayaquil nos necesita a todos por igual.

¿Qué cosas gobierna ahora?

Mi tiempo, me gusta ser puntual, organizarme, tener una estructura y una planificación. No suelo llegar tarde a algún lado.

Me dicen que usted se deja gobernar...

Pues sí (sonríe).

Pero no se llama María Cristina como la canción, sino Alexa...

Sí, Alexa Altgelt, ella me gobierna. Tenemos una bonita relación, llevamos más de un año juntos. Es una linda mujer, emprendedora, sencilla, humana. Tenemos muchas cosas en común como el yoga y el amor por el deporte. Es maratonista.

Me llama la atención cómo usted se abre de piernas gracias al yoga...

No solo por el yoga, he practicado full contact y artes marciales. Lo puedo hacer hasta en dos sillas como Jean-Claude Van Damme. Lo tengo que hacer con frecuencia para poder estirarme. En situaciones difíciles ha sido mi válvula de escape.

¿Qué tal para el baile?

Bien, pero bailo mejor acostado (risas).

¿Por qué hay gente que incursiona en la política y se vuelve corrupta o se contamina, cuando antes de adentrarse en ese mundo no lo era?

Falta de principios, de valores. Hay que tener claro de dónde vienes, quién eres y para qué estás aquí. Y la política es para servir, no para servirnos, hay políticos que la confunden con un emprendimiento familiar. Y llevan a las hermanas, a los novios, a los primos, a los esposos y a los amantes. La política no es mala, malos son ciertos políticos y eso tiene que cambiar. Fui quien denunció toda la trama de corrupción de los hospitales, antes y durante la pandemia.

¿Temió por su vida?

Sí, claro, recibí amenazas y hasta ahora tengo un equipo de troll center que me ataca todos los días.

¿Lo más gracioso que han dicho de Pedro Pablo Duart?

Que he matado a personas y que fui quien autorizó un partido de fútbol en la pandemia en el estadio de Barcelona. A mí me tocó clausurar matrimonios y fiestas de graduación.

Hay quienes pensaron que usted y Otto Sonnenholzner iban a formar un nuevo dúo dinámico, hacían buen match...

Otto es un buen amigo, tengo el mejor de los conceptos de él. Supo estar donde las papas queman. Él ahora hace una maestría en Harvard, se está preparando si es que se da la oportunidad para el año 2025. Necesitamos que se sume gente buena y nueva, no los mismos de siempre.

¿Todavía tiene amigos socialcristianos?

Claro que sí.

¿Y morenistas también?

Por supuesto, procuro no llevarme mal con las personas. Y acá hemos venido a hacer dos cosas: servir y aprender. Nadie va a ser ni el más rico ni el más pobre en el cementerio. Nada te llevas de este mundo, solo la satisfacción de haber sembrado y dejado huellas. Y aquí se paga todo.

Sé que es buen diente...

Me gusta comer y cocinar. Tuve un restaurante en Madrid cuyo objetivo era internacionalizar la comida ecuatoriana al igual que Perú, recibimos un premio como revelación por la guía Michelin.

¿Qué me dice del arroz con carne apanada y menestra?

Me encanta. Lo puedo comer todos los días, es mi plato favorito. Y me encanta el ceviche de concha de Sauces 8. También soy de vegetales y quesos.

¿Es cierto que se levanta a las 5:00 todos los días?

Sí, tengo horario montuvio y, sí, me levanto a esa hora, sábado y domingo inclusive.

¿Hincha de Barcelona?

Sí y del Real Madrid.

¿Y usted ha jugado como delantero?

Y también como defensa.

¿Qué pasó con sus lentes?

Como practico muchos deportes me los quité. Y también para refrescar un poco el look después de 30 años. Igual los uso para la lectura.

¿Cuántas camisas blancas tiene?

Diez blancas y diez celestes (risas), son parte de mi outfit.

¿Es cierto que detuvieron su auto en Socio Vivienda?

Es un lugar en el que trabajamos bastante y desde hace tiempo. Como el auto tiene películas antibalas, sacaron a la fuerza al conductor pensando que escondía a alguien. Luego llegué, revisaron el carro y no encontraron nada. Buena información tienes (risas).

¿Es verdad que estando en Suecia le tocó dormir en la calle?

Sí, en la casa donde me había hospedado, luego de visitar a mi novia de aquel entonces en otra ciudad, no me abrió la puerta y estuve dos horas afuera con 17 grados bajo cero. Caminando llegué a una estación de servicio y pude calentarme.

EN CORTO

Libros: Historia.

Personajes: Swuami Purna y Pepe Mujica.

Evita: El cigarrillo y el alcohol.

Tres rasgos: Austeridad, control y orden.

Su autobiografía se llamaría: Stranger things.

Ritmos: Salsa, mantras y música electrónica.

Cynthia Viteri: Fracaso.

TAMBIÉN DIJO

“Estoy decepcionado de los políticos y de los partidos políticos”.

“Las comparaciones son de mal gusto, pero en mi época como gobernador no ocurrieron las cosas que hoy vemos, como en las cárceles por ejemplo”.

“Para mí fue un orgullo haber trabajado tanto con Jaime Nebot y aprender de León Febres-Cordero. Fueron dos personas que marcaron la diferencia en Guayaquil. Lamentablemente no puedo opinar lo mismo de la actual administración. Gasta mucho, habla mucho, pero hace muy poco”.

“Me gusta la naturaleza, conectarme con ella, disfruto del mar. Juego mucho con mi perra Reina, una golden retriever”.

“Mi mejor maestría fue trabajar con mi papá”.

Fotos y vídeo: Cortesía G7pro (Ig: @g7proec). Producción: Alejandra Cereceda. Locación: Luxva Hotel Boutique (Ig: @luxvahotel).