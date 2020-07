Paulo Londra: ¿qué pasa con su música?

Aunque prefieren tomar el tema con cautela para no provocar daños colaterales a la ya complicada situación legal que atraviesa Paulo Londra (22) con sus exproductores colombianos, los fanáticos ecuatorianos del artista compartieron sus emociones.

“Como se lo hemos demostrado desde el inicio, nosotras lo vamos a apoyar siempre. Nos da tristeza ver que el futuro de un artista como él que estaba en crecimiento se vea afectado por personas que, en este caso, se preocupan más por el dinero. Ojalá todo se pueda arreglar rápido, estamos contando los días para volver a escuchar música nueva de Paulo en la radio y todas partes”, fue el mensaje que compartió un grupo de fans.

Y es que cuando el intérprete de éxitos como 'Adán y Eva' y 'Tal vez' estaba alcanzando el máximo de popularidad en Latinoamérica y España, su voz y sus melodías fueron silenciadas. La disputa se dio a conocer a mediados del año pasado cuando medios argentinos hicieron eco de la denuncia que había recibido Londra por parte de los colombianos Daniel Oviedo (Ovy On the Drums) y Cristian Salazar (Kristoman) por el supuesto incumplimiento de contratos y endeudamiento. Al día siguiente, esta fue respondida con una contrademanda por fraude y representación negligente.

La raíz del enfrentamiento se basa en un acuerdo que el rapero firmó cuando estaba empezando su carrera a los 19 años, y renunció a sus derechos de composición y publicación para formar una empresa en conjunto con los productores llamada Big Ligas. La relación entre ellos se quebró y empezaron las acusaciones y mensajes con indirectas a través de sus redes sociales.

Los meses pasaron y la dinámica permanecía igual. Palabras sin destinatarios puntuales por parte de ambos bandos. Paulo nunca ha accedido a dar entrevistas, y en esta situación mucho menos. No fue hasta mayo de este año que, a través de un comunicado de prensa escrito en primera persona, cuenta su versión de lo sucedido y alega que le hicieron firmar unos papeles, sin previo aviso, mientras grababa un video.

“Esa noche Ovy, quien se había ganado mi confianza como nadie, me dijo que eso que firmé no valía nada, si yo estaba disconforme, ese papel se podía romper o revisar en cualquier momento”, cita una parte del texto. Por su parte, Ovy y Kristoman han decidido hablar del tema únicamente con la revista Billboard: “Invertimos mucho tiempo y dinero en este proyecto y le dimos mucho amor. Le prometimos a Londra que lo llevaríamos a las grandes ligas”. Además de esas declaraciones, a través de la cuenta de Twitter de Big Ligas, responden personalmente las acusaciones o mensajes que reciben de parte de los fanáticos del artista.

Paulo podrá seguir haciendo música, pero no tiene el derecho a publicarla hasta que este problema se solucione. En la última audiencia que tuvieron en la ciudad de Miami, el tribunal ordenó que se acelerará el proceso de mediación, poniendo como fecha límite el 30 de junio (ayer). Los fans del cordobés están pendientes y brindándole apoyo hoy más que nunca.

Y nunca voy a dejar de agradecer a todos los que me apoyan y me dan aliento para sentirme fuerte — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) June 2, 2020

Famosos que lo respaldan

Cada publicación que hace Paulo en Instagram, recibe miles y miles de comentarios no solo de sus seguidores, sino también de colegas de la música, en especial argentinos. Hace un par de días subió un video en el que se escucha la maqueta de una de las tantas nuevas canciones que está haciendo y que todavía no se sabe cuándo se podrán escuchar.

Uno de los mensajes de apoyo que más llamó la atención fue el de Duki, un reconocido rapero de Buenos Aires, con quien siempre se le ha comparado a Londra y, se dice, tienen una enemistad. A través de una historia de Instagram y respondiendo también a una declaración del artista Lenny Tavarez perteneciente a Big Ligas, dijo: “¿Con qué cara lo hacen? Les dio de comer durante años con su música y encima salen a decir esto. Déjenlo en paz al pibe, va a ser padre, está haciendo su vida, está tranquilo con su vaina, sabés lo que pasa, Lenny, vos siempre quisiste el éxito que tiene él, y no sabés lo que es tener la presión que tiene él”.

¿Quién es Ovy On The Drums?

Los más grandes hits de la música urbana como 'Tusa', de Karol G (903 millones de visualizaciones en Youtube), y 'Adán y Eva', de Paulo Londra (763 millones), comienzan con la frase ‘Oh Oh Ovy On the Drums’.

Pero no fue sino hasta el año pasado que la cara de este personaje empezó a ser conocida y más aún por la situación que atraviesa con Londra. Daniel Oviedo nació en Medellín, Colombia y en medio del boom del reguetón en su ciudad, se convirtió en uno los productores y creador de éxitos más respetado de la escena latina. Aunque asegura que su pasión es la producción, ha decidido lanzarse como solista y tiene ya en esa etapa de su carrera canciones populares como Ya no me llames, con Tini, y Sigo buscándote, con Mau y Ricky. Señala a Dr.Dre y Kanye West como sus dos grandes referentes, y, en lo que el futuro le promete, espera poder seguir en el camino de la música.

Los fans no lo dejan solo

Twitter es el lugar preferido de los fandoms para expresar sus opiniones y es aquí donde se pueden encontrar infinitos mensajes de respaldo a Paulo Londra.

-@Lbaini: “No debe haber nada más injusto que querer crear y que no te dejen por un contrato diseñado para dañarte. Eso le está pasando a este pibe, y es feo. Desde acá, #TeamLondra”.

-@paulinis_pl: “Nunca estará solo porque no tiene un fandom sino una familia que se llama Londristas y que lo amamos tanto que ni él se lo imagina. Él puede con esto y con todo lo que se le cruce por el camino”.

-@starwithpili: “Este pibe es un solcito de persona y no merece nada malo, nunca se metió en problemas, siempre tuvo en claro lo que quería y con los pies en la tierra, dañar así a alguien como él es vergonzoso. #TeamLondra”

-@woskillah: “No hace falta idealizar a Paulo para saber que es uno de los artistas más completos que tenemos, uno de los mejores y además que es un amor de persona, está pasando por cosas que no merece ni él ni nadie #TeamLondra”.