Estaba viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y todo se detuvo. En el 2019, Paulo Londra empezó una batalla legal con su anterior sello discográfico Big Ligas, conformado por los colombianos Cristian Salazar (Kristo) y Daniel Oviedo (Ovy On The Drums) luego de que el artista rechazara firmar ciertos contratos que no le parecían correctos.

Fueron casi dos años intensos, entre juicios, demandas y una ‘guerra’ por redes sociales en las que ambas partes se mandaban indirectas. Además, durante este tiempo se le prohibió al cordobés sacar música.

Fue en noviembre del 2021 cuando, por fin, la disputa se acabó y dejó a los dos lados contentos con lo acordado. A partir de ahí, la industria argentina, que ahora vive uno de sus mejores momentos a nivel internacional, así como sus fanáticos, comenzaron a especular cuándo sería su regreso.

Londra había ya dicho en varias ocasiones, a través de Instagram Stories, que tenía cientos de canciones ya escritas y que no veía la hora de poder presentarlas. Aunque desde esa fecha hasta ahora había estado compartiendo videos cantando estrofas de canciones inéditas, sin dar más detalles de su vuelta a la música, ya se sabe por qué el silencio y la espera.

El cantante de 23 años acaba de firmar un acuerdo con la disquera multinacional Warner Music Latina. Fue la empresa quien se encargó de dar la noticia y los comentarios no han dejado de llegar. “Qué gran noticia”, “Estoy llorando, vuelve el rey”, “Me va a dar algo, viene con todo”, son algunos de los textos que se pueden leer. También todos usando el hashtag #PauloIsBack.

¿Y EL 23 DE ESTE MES, QUÉ?

Las sesiones del productor argentino Bizarrap se han vuelto lo más esperado del mes para muchos. Luego de que Mike Towers asegurara en una entrevista que la número 23, que aún no sale, está reservada para Paulo Londra, las expectativas están a tope.

En anteriores sesiones hay muchos artistas que nombran Biza Session 23, lo que crea mayor interés. Ahora, con el anuncio de que el artista vuelve, los fans están pidiendo que por favor saque algo en ese día de este mes. ¿Se acabará la eterna espera?