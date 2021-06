FreePaulo, un movimiento que apoya al artista

Y es que cuando su música estaba explotando por toda Latinoamérica con hits como Adán y Eva y Tal vez, en septiembre de 2019 Paulo Londra empezó una batalla legal con su ex sello discográfico Big Ligas, liderado por Kristoman y Ovy on the Drums, que le ha prohibido sacar nuevo material. La razón principal de este conflicto es que los productores acusan al cantante de incumplir su contrato.

Ya van casi dos años desde este problema que aún no encuentra solución, y fue esta semana cuando colegas del medio argentino, país de donde es originario Paulo, se sumaron a la causa y viralizadon el hashtag #FreePaulo por todas las redes sociales.

Abel Pintos, Duki, Soledad Pastorutti, Lali y Oriana Sabatini fueron algunos de los artistas que usaron su plataforma para compartir información y mostrar su respaldo con el hashtag #FreePaulo. Fue Pintos uno de los primeros en pronunciarse y a través de un video aseguró que “la música es libertad” y que Paulo “es una persona creativa, moderna y talentosa que está atravesando una situación cruel y dolorosa. Su público está sufriendo”.

El polémico contrato entre Big Ligas y Londra finalizaba en diciembre de 2020, sin embargo persiste un juicio entre las partes por las regalías de las canciones en ese lapso de tiempo. Entre su reciente paternidad y el conflicto vigente, el cordobés se ha mantenido en bajo perfil, como siempre lo ha sido, mostrándose muy cercano a su familia, y cada cierto tiempo, agradeciendo a través de las redes a sus seguidores que siguen ahí al pie.

Uno de sus últimos tuits fue “Gracias a Dios me desahogo cantando”, publicación que a los pocos minutos recibió miles de respuestas en las que aclaman su regreso a la música y a los escenarios.