Después de casi tres años de no poder compartir nueva música con sus fans, a Paulo Londra le ha llegado el momento de presentar su segundo álbum de estudio titulado Back to the game que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Deseret: “La música extrema no es para todos los oídos” Leer más

Para sorpresa de sus fans, el argentino de 24 años apareció en el parque de Las Tejas de su Córdoba natal y se presentó ante 50,000 personas. Cantó seis de las 16 canciones que integran el disco y estuvo acompañado por algunos músicos que forman parte del álbum.

Entre esas estuvieron Plan A, Cansado, Luces y la más esperada fue Necio, una colaboración junto a su amigo Lit Killah y que había sido muy pedida por los seguidores de ambos. También adelantó en pantalla gigante los videoclips de Ojalá y Por Deporte, antes de su lanzamiento oficial en las plataformas.

El proyecto encarna una narración de su pausa en la música al momento de su tan esperada vuelta, comenzando con el tema Chango, donde con un rap muy potente describe lo que tuvo que atravesar y el hambre con la cual regresó para arrasar con la industria. El focus track del álbum es Por Deporte, canción en la que describe a la chica que lo ha cautivado, que sale por las noches a disfrutar su vida y su soltería, acompañado por un beat de reggaeton.

Esta producción cuenta también con diversas colaboraciones como: Toc Toc junto a la leyenda del Hip-Hop americano Timbaland, en una versión extendida a la anteriormente lanzada; A Veces con Feid, un tema que lleva la fuerza de un ritmo de reggaetón clásico con elementos de percusión; Party En El Barrio junto a Duki, creando una canción épica de dos amigos desde las plazas de Argentina para el mundo entero; Noche de Novela con su amigo y mega estrella global, Ed Sheeran; y Nublado, un Punk Rock refrescante junto a Travis Barker, uno de los bateristas más importantes de la escena americana.