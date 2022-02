Paula Lituma: Se apropia del poder de las redes sociales

Diferencias hay pocas entre la personalidad que muestra Paula Lituma en sus videos en la red social TikTok y la que se ve cuando se la tiene frente a frente. Es divertida, ocurrida y muy atenta. Lleva la comicidad con naturalidad y también tiene mucho que contar.

Ella forma parte de la nueva ola de creadores de contenido que han conseguido gran notoriedad a partir de la pandemia. “Sin querer, me convertí en influencer”, dice acompañada de una carcajada.

Y es cierto. Su historia sí ha ido creciendo sin mayores planes. Abrió su perfil en la red social de microvideos en 2020, en las primeras semanas de aislamiento. “Por el aburrimiento, comencé a grabarme hasta diez veces al día. Me gustó mucho y esa constancia me ayudó a crecer. Ahora, a veces no hago ni uno (risas). Actualmente ya los pienso más y aunque todo es espontáneo, no es tan constante”.

Paula Lituma. Gerardo Menoscal//EXPRESO

La actriz de 22 años se encuentra en ensayos para su próximo estreno de microteatro, al tiempo que prepara su tesis para graduarse de la universidad. Con todo esto, aún se da tiempo para mantener el contacto con sus más de medio millón de seguidores acumulados en Instagram y TikTok.

Sin embargo, es la actuación su real pasión, y poder trabajar de eso la tiene orgullosa, ya que es una industria complicada. “Me gusta compartir mi vida en redes, pero quiero crecer en mi carrera como actriz. En Ecuador hay que buscarse el trabajo, nadie te va a llamar y no puedes esperar a que pase. Tú eres la que busca el casting y haces los contactos. Incluso en redes, si quiero hacer un contenido, veo la forma y lo hago”.

Clases de moda en TikTok al estilo de Manu Styling Leer más

Recuerda que en el último fin de año, sus familiares, que no estaban muy seguros de que se dedique al arte, ya que es la primera de ellos en hacerlo, la felicitaron por sus logros. “Me dijeron que les estoy demostrando que estaban equivocados. La verdad, este es un gran miedo que tenemos todos los artistas, me alegra poder decir que sí pude”.

Pero todo recién empieza y admite que entre ser creadora de contenido y actriz hay mucha diferencia y estándares. Ella le saca provecho a ello, incluso en lo que a contratos corresponde. “No es lo mismo que quieran a Paula como influencer a Paula como actriz. En lo primero tengo gran exposición y ya he trabajado con grandes marcas. Sin embargo, como intérprete estoy empezando y me puedo dar el lujo de cobrar menos. La experiencia es lo que busco ahora”, dice segura mientras recalca que apunta a lo audiovisual. El cine es su gran meta.

Paula Lituma Gerardo Menoscal//EXPRESO

El poder de las redes cura

Paula es muy sincera y honesta en redes sociales. Puede salir en pijama, sin peinarse e, incluso, con las cicatrices de sus últimas operaciones al descubierto. Intenta mostrar su parte más real y cree que ese es el secreto para conectar con las personas.

Respecto a los comentarios negativos que recibe, afirma:. “Me di cuenta de que los hirientes son inseguridades quien los hace. Porque yo también he sido así. Por eso, ahora me relajo y no presto atención”.

De su vida privada, como relaciones de pareja, no habla, pero sí muestra a su familia (en especial a sus hermanas), siempre y cuando acepten aparecer en sus videos.

Y2K: Los años 2000 están de regreso Leer más

De ella misma sí cuenta todo lo que le pasa. Desde lo fan que es de Doja Cat y Harry Styles hasta sus intervenciones médicas por apendicitis y endometriosis. Esta última, una enfermedad crónica que afecta los ovarios y es de difícil tratamiento. “Me operé hace poco, para evitar que se extienda a otros órganos. Y yo lo conté todo en redes y así muchas chicas comenzaron a decirme que lo tenían. La doctora que encontré para tratarme fue por recomendación de mis seguidoras. Ellas comenzaron a nombrármela. ¡Son tan poderosas las redes! Lo que ahora quiero es seguir creando conexiones y ser una vocera. Es una enfermedad con poca información y es lo interesante de todo esto, poder ayudar”.

Y el poder del que habla Paula también tiene una gran responsabilidad. “Aprendí que debo cuidarme porque tengo muchos seguidores y debo ser consciente del poder que puedo llegar a tener. Las redes son para entretener, sí. Pero debes tener cuidado en lo que dices. La influencia llega sin saberlo. Un claro ejemplo es que a mí me gusta mucho Doja Cat y en todas mis historias pongo sus canciones. Y hay gente que me dice que por mí ha comenzado a escucharla y que le encanta. Imagínate, en algo tan pequeño provocas reacciones. Con algo más grande, tiene que haber más cuidado”.

Por eso no es raro que, además de comedia (sus reels llegan a casi tres millones de reproducciones), hable sobre su rutina de ejercicios, yoga y alimentación.

Una fan de la moda

Lo peor de las redes sociales ha sido manejar la ansiedad, ya que hasta que se aprende a manejar la exposición, se siente en una dependencia a los números y a ser aceptado. Este último punto lo refuerza también con la ropa. Ahora que está redefiniendo su estilo, e incluso ha tomado clases de ‘styling’ con Alberto Banchón, se ha arriesgado a vestirse a su gusto, sin necesidad de encajar en lo que todos usan en Guayaquil. Está actualmente aprendiendo a comprar más conscientemente, para saber qué prendas irán mejor con su look. Su inspiración son los años 70 y la década de los 2000. La princesa Diana, Twiggy y Harry Styles son sus grandes referentes a la hora de armar su look.

“Yo salgo así a la tienda y está bien. Es mi estilo”. Paula admite que le encantaría comenzar a vestir de diseñadores ecuatorianos y que sus plataformas sean una vitrina para ellos.

Ignacia Antonia: “El mundo de las redes es incierto” Leer más

Paula luce un outfit inspirado en los años 70. Gerardo Menoscal//EXPRESO